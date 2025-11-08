女優の今森茉耶が、出演中のテレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・午前９時３０分）を降板すると８日、同局の番組サイトで発表した。

同局サイトによると「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに２０歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けた」という。これを受け「事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました」と経緯を説明した。

今森は「ミスマガジン２０２３」でグランプリに輝き、森香澄、なえなのらが所属する芸能事務所「ｓｅｊｕ」に所属した。２４年の映画「こころのふた〜雪ふるまちで〜」で映画デビュー。「ゴジュウジャー」には一河角乃役で出演していた。

今森の所属事務所もこの日、公式サイトを更新し「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、２０歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と発表。サイト内の今森のプロフィルページも既に削除され、ＳＮＳも非公開アカウントに変更されている。

＜テレビ朝日コメント＞

制作している東映から出演者の今森茉耶さんに２０歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けました。

弊社としましても事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました。

東映と共に再発防止に向けて誠実に対応すると共に、コンプライアンスの徹底を進めて参ります。

なお、今後の放送に関しては適切に対応して参ります。

視聴者の皆様並びに関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。