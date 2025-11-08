米番組「ダン・パトリックショー」で語る

今季限りで引退する米大リーグ、ドジャースのクレイトン・カーショー投手が米番組に出演。次に生まれる子どもにチームメートの山本由伸投手の名前を付ける可能性についてジョークまじりに言及した。

カーショーは、米ストリーミングサービス「ピーコック」の番組「ダン・パトリックショー」に出演。公式YouTubeチャンネルが実際の動画を公開した。

司会者から「もし次に男の子が生まれたら、どのチームメイトにちなんで名付けるか？」と質問されたカーショーは、「次は女の子だが、もし男の子だったら……」と前置きすると、「誰のことが一番好きか、ということになるな」と考えを巡らせ、「今なら『ヨシノブ』かもね」と回答。さらに「マリオカートもずっと好きだから『ヨシ』もいいね」と付け加え、スタジオの笑いを誘った。

カーショーは度々山本のことを称賛してきた。米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席に登場した際は、「彼はこれまで見た中でも最も効率的で美しい投球の持ち主の1人だよ」と絶賛。さらに8歳の息子チャーリーに「『彼（山本）を手本にするんだ。これが模範的な投球、模範的な動きだよ』って教えているんだ」と話していた。

今年限りで引退を発表しているカーショーは、通算223勝を挙げ、サイ・ヤング賞を3度獲得。2014年にはナ・リーグMVPにも輝いた。最多勝3度、最優秀防御率5度の実績を誇り、今年通算3000奪三振も達成した。



（THE ANSWER編集部）