漫才コンビ「トミーズ」雅（65）が8日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。米大リーグ・ワールドシリーズの“臨時ボーナス”の仕組みに感心。番組での導入を主張した。

ポストシーズンに出場したチームに賞金が配られ、額は勝ち進むほど増える。昨年の場合、ワールドシリーズで優勝したドジャースは4650万ドル（約71億5000万円）を受け取った。

この賞金は選手やスタッフら全員に分配されるが、分配の仕方については投票で決めたり、チームによっては数人の主要選手が配分を決めたりするという。なお昨年のケースでは、分配されたボーナスの最高額は50万ドル（約7500万円）だった。

これに、雅は「おもしろっ！」と感心。「『せやねん！』でも、そんなんしようか」と言い出した。

「ギャラとしてこれだけあります、吉本がこう取ります。（その残りを）みんなで割りましょう、と。『お前、どれぐらいほしい？』とかいう…」と語った。

すかさず、アキナ山名文和（45）が「雅さん、その（ギャラを決める）会議に入らんといてくださいよ。めっちゃ持っていくでしょう」とツッコミを入れ、トミーズ健（66）も「絶対、『腕力で勝負する』って言いそうやん」と反論。

雅が「1万でいいやんな？」とスタジオを見回すと、山名らは「ほら！」「圧を感じる！」と猛反発していた。