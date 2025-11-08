タレント今森茉耶（19）が8日、インスタグラムを更新。自身の未成年飲酒を謝罪した。

「このたびは、私の軽率な行動により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。未成年でありながら飲酒をしてしまったことは、社会人として、また一人の人間として非常に恥ずべき行為であり、どのような理由であっても許されるものではありません。自分の行動の重大さを痛感し、深く反省しております」と謝罪した。

同日、所属事務所「seju」が今森のマネジメント契約の解除を発表。「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と伝えた。

今森はグラビアアイドルとして活動し「ミスマガジン2023」グランプリ獲得。今年2月開始のスーパー戦隊シリーズ第49作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で初の女性ブラック戦士となる一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じた。

以下、発表全文。

このたびは、私の軽率な行動により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

未成年でありながら飲酒をしてしまったことは、社会人として、また一人の人間として非常に恥ずべき行為であり、どのような理由であっても許されるものではありません。自分の行動の重大さを痛感し、深く反省しております。

これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、そして出演作品や共演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、改めてお詫び申し上げます。

今回の件を通して、未熟であった自分自身を見つめ直し、信頼を裏切ってしまったことを重く受け止め、二度とこのようなことを起こさぬよう、誠実に生き方を見つめ直してまいります。

このたびは誠に申し訳ございませんでした。

2025年11月8日

今森茉耶