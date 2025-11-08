ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」第４２回『招かれざる客』が２日に放送され、蔦屋重三郎（横浜流星）の母・つよ（高岡早紀）が亡くなったことが明かされた。綾瀬はるかによるナレーションで「つよさんがその一生を終え…」と伝えられた。

高岡は５日のインスタグラムで「急に寒くなって、オシャレが楽しめる季節になりましたねぇ。東京では、例年より４日早く木枯らし１号が吹いたそうです。どうぞ体調の変化に気をつけてお過ごしくださいませ。。」とデニムにブラウンのトップス、ボルドー色のＹＳＬ（サンローラン）のバッグ、同系色のスカーフを巻いた秋の私服コーデを披露した。

この投稿には「素敵！可愛い！」「べらぼうのつよさん素敵だった」「『べらぼう』での演技がとてつもなく良かったです」「お着物の早紀さんも、カジュアルな早紀さんも素敵」「べらぼう、すごく存在感がありよかったです！！うたさんのこと心配です」「変わらずお美しい」「つよさんの『なんだい？』って優しい問いかけが恋しいです」「めちゃくちゃ可愛い」などの声をはじめ、“ナレ死”に「今週いきなり亡くなっててびっくり」「突然の退場 衝撃 声でた」などの声が寄せられている。