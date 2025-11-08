ドジャースのアレックス・ベシア投手（２９）の新生児が亡くなったことについてドジャース選手の夫人らも心を痛ませ、妻のケイラさんにメッセージを送っている。ベシア夫妻は７日（日本時間８日）にインスタグラムで「私たちの小さな天使、私たちはあなたを永遠に愛しています。そしていつも私たちと一緒にいます」と投稿。ケイラさんと愛娘スターリングちゃんが手をつなぐ写真を添え、球団や医療関係者への感謝を思いを綴った。

まさかの悲報に同僚フリーマンのチェルシー夫人は「あなたたちを本当に愛しています。あなたとあなたの美しい天使のことを考えずにはいられません」と記し、スネルのヘイリー夫人は「みんな大好き！ スターリング、あなたのことを永遠に心の中で応援しています！」。キケ・ヘルナンデスのマリアナ夫人も「私たちはみんなを支えてあげるためにここにいます。みんな愛しているよ！」と反応し、ドジャースの公式アカウントも「君たちのことを思い、たくさんの愛を送っています」と投稿している。

ドジャースはワールドシリーズ第１戦の前日にベシアが個人的な家族の問題のためにチームを離脱することを発表していた。スターリングちゃんは２６日（同２７日）に旅立ったという。