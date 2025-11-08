ロゼ＆ブルーノ・マーズ『APT.』がグラミー賞3部門にノミネート！ブルーノがロゼに「ありがとう」とメッセージ

ブルーノ・マーズは11月8日、自身のSNSに「これ見て！ロゼ、グラミーありがとう！（Ayyye Thank You recordingacademy, roses_are_rosie Look at that!）」というコメントとともに複数の写真を掲載した。

公開された写真は、BLACKPINK・ロゼとブルーノ・マーズのツーショットだ。これは、2人がデュエットしたヒット曲『APT.』が第68回グラミー賞で「年間最優秀アルバム」「年間最優秀レコード」「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス」の3部門にノミネートされたことの喜びを示したものとみられる。

（写真＝ブルーノ・マーズInstagram）

『APT.』は昨年10月18日に発表された楽曲で、ロゼがブルーノ・マーズと共に歌ったデュエット曲。韓国の飲み会ゲームをユーモアたっぷりに再解釈した歌詞とメロディで人気を集め、ビルボードのメインシングルチャート「Hot 100」では最高3位を記録した。

（写真＝ブルーノ・マーズInstagram）

その勢いのまま、ロゼはMTVビデオ・ミュージック・アワードで「年間最優秀曲」を受賞している。果たしてロゼはブルーノ・マーズとともにグラミーの栄冠まで手にすることができるのか、注目が集まっている。