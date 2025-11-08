福本莉子、美脚際立つミニスカ姿 ピンヒール×薔薇ショットに「絵になる」「プリンセスみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/08】女優の福本莉子が11月6日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】福本莉子「流石のスタイル」美脚スラリのミニスカ姿
福本は「バラといえば真っ赤を想像しますが、柔らかい色の薔薇も素敵でした」とつづり淡いピンクの薔薇の花と映った写真を複数枚投稿。片膝を立てたポーズでピンヒールサンダルに薔薇を刺したショットでは、ミニスカートからスラリと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿に「薔薇が似合いすぎる」「脚が綺麗すぎ」「絵になる」「可愛すぎて言葉を失う」「流石のスタイル」「プリンセスみたい」「脚のライン憧れる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
