“2階建て仕様”のトヨタ“新”「スライドドアワゴン」に反響！ 利便性を高める充実装備に注目！ スペインで発表された「プロエースシティ ヴァーソ」とはどんなクルマ？

トヨタのスペイン法人は2025年6月17日、小型商用クルマ（LCV）を基にしたキャンピングカー「プロエースシティ ヴァーソ ミニキャンパー」を現地で発表し、発売直後から多くの関心が寄せられ、話題となっています。

このクルマのベースとなっているのは、欧州で展開されるトヨタの「プロエース」シリーズで最も小さいサイズの「プロエースシティ」。その乗用タイプである「プロエースシティ ヴァーソ」を基に開発されました。ボディサイズは全長4403mm（ロング仕様は4753mm）×全幅1848mm×全高1880mmと、都市部でも扱いやすい大きさが魅力です。

架装は現地のコンバージョン専門ビルダー「TINKERVAN（ティンカーヴァン）」が担当しており、車中泊に対応するための充実した装備が備わっています。特に、2名が就寝可能なポップアップルーフは折りたたみ式で利便性が高く、このクルマの大きな特徴となっています。このほかにも、80Ahのサブバッテリーや格納式テーブル、カーテン、自転車ラックなどが搭載され、コンパクトな車両サイズでありながら、より快適に過ごせる車内空間を創出しています。

価格は3万7446ユーロ（約660万円）から設定されています。オプションパーツも多数用意されており、取り外し可能なベッドフレームキットや、屋外で使用するための折り畳み式チェア、オーニングなどによって、幅広いニーズに応えることが可能です。

近年の欧州では、バンライフや週末のキャンプといった自由なライフスタイルへの関心が高まっています。こうした需要を受け、自動車メーカーが小型商用クルマをベースにしたキャンピングカーを市場へ投入する動きが活発化しています。

この新しいモデルの発表に対して、日本国内のユーザーからもさまざまな声が上がっています。

「普段使いもできるサイズ感が魅力的」「装備が充実している」「コンパクトながら快適に過ごせそう」といった好意的な意見が見られました。さらに、「日本でもぜひ発売してほしい」という声が多数を占めており、国内市場への導入を強く期待する反響が高まっています。

今回発表されたプロエースシティ ヴァーソ ミニキャンパーは、日常的な利便性とレジャーでの活用を両立する「ちょうどいい」一台として、市場から高い注目を集めていくものと考えられます。