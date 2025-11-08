タレントの井上咲楽（26）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。ニュージーランドでの思い出ショットを公開した。

以前の投稿で「イベントを開催します！『井上咲楽の近況報告』を去年に続き今年も開催することになりました！」と12月14日に東京で自身の近況を話したり、料理を披露するイベントを開催することを明かしていた井上は「イベントに応募してくださったみなさん、ありがとうございます…！今回は80席を用意していたのですが、900件以上の応募をいただき、大変驚いております！こんなに応募してもらえるなら、次回はもっと大きな会場で出来るかしら、、と考えてしまいました！イベントの内容をこれから練っていきますので、楽しみにしててください！」とコメント。

イベントに参加することができないファンへ「そして、外れてしまったみなさん、今年は今回のイベントが最後になりますが、来年もイベントをいくつか考えていますので、また会いに来てもらえたら嬉しいです！」と伝えた。

さらに、「写真は先日のニュージーランド 自然たっぷりで写真を見返しているだけで癒されます」と雪山を背景に微笑む姿やニュージーランドの大自然、現地で食べたものなどのショットを公開した。

この投稿にフォロワーからは「良き写真ー！」「咲楽さん笑顔がめちゃめちゃ素敵です」「癒されます」「一番最後の写真も美味しそう」「凄い大自然」「80席のうち当たった方は幸運ですね」「来年のイベント楽しみしてます！」などのコメントが寄せられた。