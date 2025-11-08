［ケアラーの風景］きょうだい＜６＞

障害や病気の兄弟姉妹がいる「きょうだい」は、進路の選択や結婚、親亡き後について、悩みや不安を抱えやすい。

聴覚障害の弟を持ち、当事者団体「全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会（全国きょうだいの会）」副会長を務める弁護士の藤木和子さん（４２）は「『きょうだい』が家族に縛られず、自分の意思や希望を大切に生きられる社会を」と呼びかける。

全国きょうだいの会は現在、約２５０人の会員がいる。兄弟姉妹の障害や病気の種類、程度はさまざま。兄弟姉妹を好きな人もいれば嫌いな人もいる。親と仲のよい人も悪い人もいる。互いに悩みや経験を語り合ったり、国や社会に「きょうだい」の抱える課題の解決を訴えたりしている。

私が５歳の時、３歳下の弟の耳が聞こえないことが分かった。

親や周囲には「弟の分も頑張って」「将来は弟のことをよろしく」と期待をかけられる一方、勉強でよい成績をとると「弟に分けてあげられたらいいのに」と残念そうな顔をされた。こうした言葉をかけられるたび、違和感や罪悪感を抱いた。

２０１１年、新聞記事で知った「全国きょうだいの会」の交流会に参加して初めて、自分が「きょうだい」という存在で、同じように悩んでいる人がいることを知った。自分と違う考え方や経験にも出会い、勇気付けられた。１２年に弁護士になり、「きょうだい」の課題について、法律や人権の視点から考えて発信するようになった。

「きょうだい」の典型的な悩みには、「兄弟姉妹の世話」「結婚や出産」「進路や職業」がある。

自分の生活を犠牲にしてまで、「きょうだい」が兄弟姉妹を扶養する義務はない。誰もが自分の人生を生きる権利を持っている。兄弟姉妹の世話は、自分の意思でしてもよいし、しなくてもよい。実家を出ることも、結婚も、就職も、自由に選択できる。

しかし、親も「きょうだい」も「障害者のケアは家族がしなければいけない」という意識は根強い。親が「将来はよろしくね」と、兄弟姉妹のことを「きょうだい」に託そうとするケースは少なくない。ヘルパーや施設など、障害者が自立して生きていくための受け皿も乏しい。結果的に、親が終わらぬ子育てを続けたり、「きょうだい」が家族を気遣って世話をしたりしている。

国や自治体には、障害や病気のある人の世話を「きょうだい」だけで抱え込まないように啓発していくことが求められる。さらに、悩みを語ったり、助けを求めたりできる場として、兄弟姉妹の障害や病気の種類、「きょうだい」の年代などに応じてサポートを受けられる「きょうだい会」が各地にあると理想的だ。行政は会の設立や運営を後押ししてほしい。

親の負担軽減も、「きょうだい」の課題解決につながる。親の心や時間に余裕が生まれれば、「きょうだい」と向き合うことができる。兄弟姉妹の一時預かりや、相談しやすい窓口の整備などを進める必要がある。

統計はないが、全国には多くの「きょうだい」がいる。悩んでいること、困っていること、疑問に感じていることがあれば、我慢せずに声を上げてほしい。自分の人生を第一に考えて、生きてほしい。

社会には、「きょうだい」に目を向けてもらいたい。誰もがあす障害者や患者になる可能性がある。障害や病気がある人とその家族は、決して特別な存在ではない。互いに手を差し伸べ、ささえあうことが欠かせない。（終わり。矢子奈穂が担当しました）