Ä¹ÃË¤¬¹ñ»ØÄêÆñÉÂ¤ÎÆ®ÉÂÃæ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼¹¸¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸øÉ½
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¤¬8Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄ¹ÃË¤¬¹ñ»ØÄêÆñÉÂ¤ÎÆ®ÉÂÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¼«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºòÇ¯9·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢È¯¾É¤«¤é¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡À¸¸å5¥«·î¤Ç¤Æ¤ó¤«¤ó¤òÈ¯¾É¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼£ÎÅ¡¢¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÆý»ù¤Æ¤ó¤«¤óÀ¥¹¥Ñ¥º¥à¾É¸õ·²¡×¡ÊÊÌÌ¾¥¦¥¨¥¹¥È¾É¸õ·²¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤ÈºÊ¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤½¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¼«¿È¤âÌîµå¤ò´èÄ¥¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤â¼£ÎÅ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ê»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ä°¦¤¤°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤Ç¤¹¡£³¹¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢È¯Ã£¤ÎÃÙ¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤¢¤ì¡©¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Î»Ò¤É¤â¤È²ÈÂ²¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¹¸¤ÎÅê¹Æ¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡ºòÇ¯9·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é5¥ö·î¤Î»þ¤Ë¤Æ¤ó¤«¤ó¤òÈ¯¾É¡£Âô»³¤ÎÊý¤Î¶¨ÎÏ¤Î¸µ¡¢¼£ÎÅ¤ËÎå¤ß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼£ÎÅ¤âÆñ¹Ò¤·¤³¤Î1Ç¯¡¢À÷¿§ÂÎ¡¢°äÅÁ»Ò¡¢MRI¤Ê¤É¤Îº£½ÐÍè¤ë¸¡ºº¤ò¤·¡¢¸©³°¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤â¡¢ºÊ¤¬ÉÕ¤Åº¤¤Æþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÇÅÀÈ¯ºî¡¢Æý»ù¤Æ¤ó¤«¤óÀ¥¹¥Ñ¥º¥à¾É¸õ·²¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Æ¤ó¤«¤ó¤Î±Æ¶Á¤â´Þ¤á±¿Æ°¡¢ÃÎÇ½¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎÃÙ¤ì¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤â¤É¤³¤Þ¤ÇÈ¯Ã£¤¹¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸½ºß¤â»î¹Ôºø¸í¤Ç¤Î¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìô¤ÇÄ´À°¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼ê½Ñ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯¼å¡¢Â©»Ò¤Ï¤È¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÊ¤âÂ©»Ò¤Ë¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¼«¿È¤âÌîµå¤ò´èÄ¥¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ê»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ä°¦¤¤°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤Ç¤¹¡£
³¹¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢È¯Ã£¤ÎÃÙ¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤¢¤ì¡©¡¡¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â©»Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤ë»Ò¶¡Ã£¤Î¼£ÎÅ¤ä¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤éÀ§Èó¶¦Í¤Ç¤¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£