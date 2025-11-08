＜速報＞石川遼が7バーディ「65」のチャージ 暫定4位でホールアウト
＜ACNチャンピオンシップ 3日目◇8日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行している。23位から出た石川遼が7バーディ・1ボギー「65」の好スコアをマーク。トータル9アンダー・4位タイでホールアウトしている。
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
トータル11アンダー・単独首位に杉浦悠太。1打差2位タイに堀川未来夢と小木曽喬、2打差4位タイには石川、今平周吾、ホストプロの片岡尚之が続いている。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータル7アンダー・10位タイ。アマチュアの小林匠はトータル5アンダー・15位タイ、中学生プロの加藤金次郎はトータル3アンダー・25位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
