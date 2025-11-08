¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×4°Ì¡¢GP¼«¸ÊºÇ¹â¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢NHKÇÕºÇ½ªÆü
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¢NHKÇÕºÇ½ªÆü¤Ï8Æü¡¢ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤ÎÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ú¥¢¤ÏÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×202.11ÅÀ¤ÇGP¼«¸ÊºÇ¹â¤Î4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡ÊRD¡Ë¤«¤éÆó¤Ä²¼¤²¤ÆºÇ²¼°Ì¤Î10°Ì¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏSP¼ó°Ì¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤ä¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î4¡Á6Æü¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹SP2°Ì¤Îº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¡¢GP¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î³ÀÆâàáÎ°¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤´À¾µÜFSC¡Ë¤¬³ê¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆSP1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿Âè1Àï2°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤äÀÄÌÚÍ´Æà¡ÊMF¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ËÈõ¸ý¿·ÍÕ¡Ê¥Î¥¨¥Ó¥¢¡Ë¤¬±éµ»¡£