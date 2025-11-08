歌手和田アキ子（75）が8日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。ミッツ・マングローブ（50）に勧められたエノキダケダイエットを試したが失敗した事を告白した。

現在、生涯で最も重い体重を更新中であることを告白。12月のブルーノート東京でのライブに向けて、約8キロのダイエットを自らに課していて「最低でも5キロは痩せたい」と漏らしていた。ただ、ダイエットの難しさについても話して、リスナーからさまざまなダイエット方法を提案される中、ミッツが成功したダイエット方法を聞き出して試したことを明かした。

和田はミッツが以前より痩せていたのを目撃し「『どうやって痩せたのあんた？』って聞いたら、エリンギ？ …だったっけな、エノキダケだ…『エノキダケをご飯の代わりに何でもぶっこんで食べるんですよ』って言っていたから…意外に安いしエノキダケ…で、茹でてポン酢で食べたり、バターで炒めたり、親子丼風にしてみたりしたんですけど、効果なかったですね」と回想。「他に食べたくなっちゃうから、歯ごたえあっていいんですけど、ダメなんですよ、目移りしちゃって、まあまあすいませんワガママで」と自虐した。

アシスタントの垣花正は「食べるのがお好きなのでね」とフォローしていた。