大阪・読売テレビ制作で日本テレビ系全国ネットのニュース情報番組「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・前１１時５５分）が８日、生放送され、日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）が出演。７日の衆院予算委員会を前に、高市早苗首相が同日午前３時から勉強会を開いたことについて、見解を述べた。

連立パートナーの党首同士である高市首相との最近のやり取りを問われ「体調」と書いたフリップを掲示した吉村氏。以下のように続けた。

吉村氏「僕が心配なのは体調。ちょっと連絡もしました。高市さんが言えないから高市さんに代わって（僕が）言います。あの国会の運営の仕方は明らかにおかしいです。朝３時。何で朝３時になってるかということなんです。つまり、野党側の質問通告がものすごくギリギリなんです」

小澤征悦ナビゲーター「（期限の２日前を過ぎて）前日の夕方６時を超えることもあるということですね」

吉村氏「そうなんです。そこから官僚が答弁を作って準備をするわけですよ。そして翌日（に予算委が）あるわけですから。高市さん、本当に真面目な方です。連立合意の時でも、僕らの政策をめちゃくちゃ読み込んでやってました。そうなってくると（首相公邸に）上がってくるのが、その時間帯にならざるを得ない。だから、こんなの絶対やめなきゃダメで。（野党側は）もっと前から通告できるはずなんですよ。官僚（や首相秘書官らスタッフ）の働き方にも関わってきます。立憲民主党の…どなたか知りませんけど（黒岩宇洋氏）指摘されて、高市さんは謝ってましたけど。『いやいや、違う』と。あのシステムを変えなきゃだめだ！ なんで予算委員会の日が分かってるのに、そんなギリギリに通告するんですか？ 質問と回答内容を充実させるためにも、もっと前に通告するような慣習を変えなきゃダメだと思います」

読売テレビアナウンサー・足立夏保キャスター「できるものなんですか？」

吉村氏「できます、できます。余裕でできます。国会議員が腹くくったら」

小澤ナビゲーター「２日前に出している方もいらっしゃるんですよね。半分ぐらいは出てるんですよね」

吉村氏「ちゃんと出すようにしてるんです。日本維新の会なんか野党の時から、ちゃんと出そうというふうにやってました。こんなルールの中で、働き方改革（と立民が苦言）。僕はありえないと思いますね。議員定数削減！ こんなこともできなくて、議員定数削減もやらないと！ 僕は腹立ってしょうがないです」

このように時折、語気を強めた吉村氏。野党が質問通告時間を守れば、もっと早い時刻に勉強会を開始することができ、高市首相の体調を心配することもないと強調していた。