芸能事務所「seju」が8日、公式を通じ、所属タレント今森茉耶（19）のマネジメント契約解除を発表した。

今森は「ミスマガジン2023」グランプリ。今年2月開始のスーパー戦隊シリーズ第49作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で初の女性ブラック戦士となる一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じた。

以下、全文。

今森茉耶マネジメント契約解除のご報告

平素より、弊社所属タレントへのご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。

弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました。

本件により、日頃より弊社および所属タレントをご支援くださっているファンの皆様ならびに関係各所の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

弊社では本件を厳粛に受け止め、所属タレントへのコンプライアンス教育および管理体制の一層の強化に努め、再発防止に取り組んでまいります。

今後とも、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。