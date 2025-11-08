

10月下旬にアメリカで開催された「Adobe MAX 2025」に参加し、クリエイターツールの巨人であるアドビの戦略を聞いた（筆者撮影）

【写真を見る】アメリカで開催された「Adobe MAX 2025」の様子

クリエイターツールの巨人・Adobe（アドビ）が生成AIの時代に描く未来は、AIを「ツールを使いこなせる道具」ではなく、クリエイターとAIが対話しながらクリエイションを行う、まったく新しいクリエイティブワークの姿のようだ。

10月28日から開催されたクリエイター向けカンファレンス「Adobe MAX 2025」では、彼らが提供するPhotoshopやPremiere Pro、Illustratorなどのさまざまなツール、およびAdobe Fireflyなどの生成AIアプリケーション群に多数の機能追加があった。

実は、2024年のアドビは業績が堅調だったのにもかかわらず、株価が大きく下落していた。ウォール街のアナリストたちが下した診断は、端的に言えば「生成AIの時代にアドビは取り残される」というものだった。

画像生成AI技術が急速に発展したことが原因だと思うかもしれないが、そうとも言い切れない。生成AIの進化と普及により、プロ向けツールの使い方を習得することなく簡単にクリエイティブな画像を生み出せる時代が到来しているが、プロのクリエイターたちは、これらのツールで生成した画像を「素材」として使い、最終的な仕上げは依然としてPhotoshopで行っているからだ。

生成AIはあくまで創作の入り口を増やしたに過ぎず、完成品を作り上げるには、アドビの精緻な編集機能が今も必要とされている。

では、なぜアドビは評価されないのか？

背景には、オーストラリア発のウェブベースのデザインツールCanva（キャンバ）の成長がある。

豊富なテンプレート、直感的な操作、そして個人向けには月額1500円程度という手頃な価格。ソーシャルメディアの投稿画像、プレゼンテーション資料、イベントのポスター──「Adobeほどの機能は必要ない」多くのビジネスパーソンや個人クリエイターにとって、Canvaは手軽な選択肢だ。

2024年10月時点で、キャンバの登録ユーザー数は約2億6000万人。有料契約者数は8月時点で2700万人と発表されている。有料契約者数、売り上げ単価ともにアドビが上回るが、キャンバはプロのデザイナーによるテンプレートと生成AIの融合で新しい創作体験を提供して急伸している。

このようなサービスが広がり、「デジタルクリエイティブへのハードル」が劇的に低くなっている中で、アドビに高額なサブスクリプションを払い、複雑ツールを習得してまでサービスを使い続ける必要性が、プロクリエイター以外にあるだろうか？

クリエイター向けツールの絶対的な存在であるアドビの牙城でさえ、「デジタルクリエーションの民主化」という大きな潮流の前では危うい。好調な業績にもかかわらず株価が下落した理由は、そうした事業環境の変化に対する懸念があったからだ。

ただし、アドビも手をこまねいているわけではない。企業向けソリューションのGenStudioや個人向けで直接競合するAdobe Expressに力を入れ、また生成AIの企業向け専用生成AIを提供するFirefly Foundryという新サービスを発表している。

記事冒頭のAdobe MAX 2025では、彼らが水面下で着々と準備を進めていたことも明らかになった。



Adobe MAX 2025の様子（筆者撮影）

クリエイターの価値喪失を回避する

多くのプロクリエイターがAIに対して抱く潜在的な不安に「クリエイティブの価値をAIが呑み込み、自分たちの生み出す成果への価値が下がるのではないか」という懸念がある。

たとえどれほど優れた作品を生み出しても、それが学習され、自分の与かり知らぬところで誰かが自在に操っているかもしれない……。自分が生み出した作品のコントロールを失うことへの抵抗は根深い。

プロフェッショナルの領域では、ピクセル単位での調整やトーンカーブの微妙な操作こそが、作品の品質を決定づける要素となることすらあるが、AI生成の作品にはそうした魂もなく、単に“よく似た作品”が量産される可能性もある。

一方で、自社製品にAIを積極搭載しているアドビが提示する答えは明快だ。AIを、クリエイティブ作業全体を自動化するものではなく、“新しい作品をより効率的に生み出す手段”と位置づける。

AIは煩雑な作業を代行する。話し言葉で指示を行う手軽さと、従来の緻密なクリエイティブツールによる作業性がシームレスに結びつく環境を作ることで、プロ向けツールのジャンルにAIを定着させようとしている。

Adobeが用意した3つの”AIアシスタント”

まずウェブベースのクリエイティブツールであるAdobe ExpressにAIアシスタントを提供する。

作成してほしいイラストや画像をプロンプトで依頼するだけで、安全なクリエイティブが生成される。

「もう少しトロピカルな雰囲気に」といった主観的で曖昧な指示を出すだけで、AIがその意図を文脈的に解釈し、フォントから画像、背景色などに至るまで、デザイン全体の要素を適切に変更する。

これらの変更は非破壊的、つまり、AIが生成したデザインの特定の要素だけを後から手動で微調整することも、別のバリエーションを試すことも自由自在だ。

個人向けも、企業向けでも、成果物を得るためのもっとも手軽な入り口となることを目指している。

一方、Photoshop AIアシスタントは、プロフェッショナル向けの強力な「思考のパートナー」として設計されている。

このAIは単にPhotoshopでの作業を自動化するだけのものではない。制作中の作品に対して、ユーザー個人にパーソナライズされた提案や次のステップへの提案を行うように設計された、クリエイティブ作業のパートナーだ。

たとえば、写真のコントラスト調整やマスキングといった複雑な作業を連続で実行させるといった、まさに“アシスタント”作業を依頼したり、作業を進める上での改善案をAIから受け取り、それを参考に自分なりの判断で仕上げたりすることもできる。

Photoshop AIは「指示を愚直に実行する下僕」ではなく、「対話しながら創造を深めていく相棒」として機能する未来が見据えられている。

そして極めつきがProject Moonlightだ。この技術はまだ開発中だが、遠くない将来に提供される見込みだ。

Project Moonlightは、PhotoshopやPremiere Pro、Lightroomといった複数のAdobeアプリケーションをまたがって作業するAIエージェントだが、それだけではない。

ユーザーのInstagramアカウントなどソーシャルチャネルとも連携し、投稿履歴やパフォーマンスデータを分析し、作品がどのように見られているか？という具体的なデータをもとに成長戦略を提案してくれる。

クリエイターが目標、たとえばInstagramで特定のユーザー層向けのリーチを増やしたい、といった要望を伝えるだけで、複数のアプリに散在するAI機能を連携させ、コンテンツを具現化していく。

単なる「アシスタント」というよりも、創造活動全体を俯瞰しながらクリエイターを導く「プロデューサー」の役割に近い、極めて野心的な取り組みだ。

権利保護のための“野心的な取り組み”も

Project Graphは、さらに少し未来を見据えたエージェント型AIだ。

少々複雑で野心的な取り組みだが、クリエイターの権利保護や、業界全体のエコシステムを成長させるアドビの戦略において欠かせない要素だ。

PhotoshopやIllustratorなど、Creative Cloudのあらゆるツール群をAPIノード（部分的な機能を部品として呼び出すモジュール）として扱い、ビジュアルなプログラミング環境でクリエイティブを生み出すワークフローを構築できるプラットフォームである。

作成したワークフロー（カプセルと名付けられている）は、他のクリエイターと共有したり、リミックスしたりできる。

さらにカプセルをPhotoshop内で直接呼び出し、作業を自動化しつつ、出力結果を手動で調整できる。つまり、「完全な自動化」と「手動での精密なコントロール」の境界線を、クリエイター自身が自由に設定できるわけだ。

カプセルはグループで共有したり、誰かに提供したりすることもできる。クリエイティブな自動化そのものを、コミュニティ主導で進化させていくエコシステムの基盤となるだろう。

優れたカプセルが共有されることで、別の誰かがそれを改良する、といった連鎖が起きれば、業界全体でワークフローが底上げされ、クリエイターはより創造的な、新しい価値を生み出すために時間を使えるようになる。

もっとも、このプロジェクトの価値はそれだけにとどまらない。アドビが参加し、実質的に開発のリードを行っているContent Authenticity Initiative（CAI)を通じ、どんなカプセルのワークフローで、誰がどのようにしてその成果物を生み出したのか、克明に記録されることで、AI時代にも“誰が、どのように”作り出したものかを担保できる。

生成AI基盤であるFirefly Image Model 5の登場も見逃せない。

400万画素での生成が可能になったことで、AI超解像などという余計なステップなしにクライアントに提出できるレベルの高品質な素材が得られるようになった。また、“編集時のトーンの一貫性”を維持することも重要な変化だ。

加えて、Fireflyのマルチモーダル化、すなわち“生成できるメディアの種類の増加”も加速している。

サウンドトラック生成機能では、ライセンス済みのスタジオ品質なBGMトラックが、ユーザーが提供する動画も展開と正確に同期されて生成される。音声生成では、Firefly独自の音声モデルに加えて、業界最高峰とされるElevenLabs Multilingual v2も選択でき、感情や速度を細かく調整しながらナレーションの質感を自在にコントロールできる。

また、Fireflyには動画編集機能も追加された。ウェブベースの動画編集機能だが、AIで生成したクリップと手持ちの動画、静止画などを組み合わせ、トリミングやシーケンス編集を1カ所で完結し、必要なら不足する動画やクリップ間を繋ぐフレームを生成できる。

AIを通じたクリエイティブの基盤に

ここまでは業界全体の概要や各種機能、技術などについてだったが、今回のAdobe MAXにおけるもっとも興味深い戦略は“生成クレジット”と呼ばれる、クラウドを通じて生成される成果物を得るための“料金支払い”の仕組みを構築したことだ。

生成クレジットは以前から存在していたもので、生成時に使う計算能力（＝生成コスト）に応じて消費する、Adobe IDと連動する“ポイント”のようなものだ。

アドビは自社開発のAIモデルだけではなく、他社が提供するAIモデルの利用にも、この生成クレジットを使えるように、彼らのツール全体にわたる変更を加えた。

たとえばPhotoshopの“生成塗りつぶし”機能（余白や選択範囲をプロンプトで指示した生成画像で塗りつぶす）では、Adobe以外にもGoogleのGemini 2.5 Flash ImageやBlack Forest LabsのFLUX.1 Kontextといったサードパーティモデルも利用可能になっている。

また、Topaz LabsのAI技術を活用した生成アップスケール機能により、低解像度画像や他のモデルからの出力を、リアルなディテールを保ったまま4K解像度へ変換できるようになった。

これまでこうした他社提供のAIモデルを利用する場合は、それぞれのベンダーと契約した上で、異なるツール（あるいはサービス）間を往復しなければならなかった。

昨今、生成AIの世界では“なんでもできるAI”ではなく、特定の用途に特化した専門AIモデルが次々と登場している。顔の生成に強いモデル、風景描写が得意なモデル、テキストレンダリングが正確なモデル。それぞれに長所と短所がある。

顧客に最高のクリエイティブな選択肢を提供するためには、自社モデルの優位性を誇示するよりも、ユースケースに応じて最適なモデルを選べるプラットフォームになることの方が重要だ。

そして業界全体を見渡すと、エコシステム戦略の転換も意味している。

アドビは自らを「AIモデルのマーケットプレイス」として位置づけ、クリエイターが目的に応じて最適なAIを選択できる環境を提供することで、“生成クレジット”というアドビが管理する一種の“通貨”を通じて作業を進める上でのプラットフォームになろうとしている。

Adobe MAX 2025の発表をまとめると、1つは「AIがクリエイターの仕事を奪う」という不安への明確な回答がある。

アドビが描く未来は、AIが煩雑な作業を代行することで、クリエイターがより本質的な創造的思考に時間を費やせるようになる世界であり、クリエイターの創造性を搾取し、その才能をユーザーに分配することではない。

一方でAIがクリエイティブへの参入障壁を取り除くこともたしかだ。また企業内のさまざまな現場で、部署内で自主的なクリエイティブ制作の道をAIは確実に手助けしてくれる。専門的な知識やスキルがなくても、自分のアイデアを形にできるようになっているからだ。

一方、プロフェッショナルにとって、AIは究極の精度とスピードで成果を出すための知的インフラとなる。ワークフローの中にAIを不可欠な要素として組み込み、自動化と手動制御を自在に行き来しながら、これまで不可能だった表現を実現できる。

AIはいくつかの成果物の選択肢を提示し、一部の作業を代行し、次のステップを提案するかもしれない。しかし、決して主導権を奪うことはない。

創造性の定義が変わる時代へ

「クリエイティビティ」とは何か。

その定義自体が、AI時代において変化しつつあるのかもしれない。アナログ、デジタルいずれの場合も、より良い創作物を生み出すには技術的なスキルの習得に膨大な時間を費やす必要があった。

しかし、AI時代には何を表現したいか、どんなメッセージを伝えたいか、どんな感情を喚起したいか。そうした本質的な創造的思考こそが求められる能力になっていく。

Adobe MAX 2025での一連の発表は、その転換点を示した発表だったと言えるだろう。AIは道具ではなく、対話の相手であり、知的なチームメイトである。しかし、新しいクリエイティブを生み出すものではない。

クリエイターは、この新しいパートナーとどう協働していくべきなのか。アドビはその時代におけるクリエイティブジャンルにおけるプラットフォーマーとして名乗りを上げた。

（本田 雅一 ： ITジャーナリスト）