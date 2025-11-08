何か降りてきたぞ！！


きっと忘れない。泣きながら食べた【月曜日のえび天うどん】／疲れた人に夜食を届ける出前店3（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅にたたずむ夜食の出前店。店主のクマやサケのほか、ゴリラ、ネコ、吉村、まっくろいコたちなど、個性豊かなスタッフも増えました。あるときは部屋に、またあるときは屋台で。どこでも神出鬼没に現れては、温かくて美味しい夜食を届けてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店3』から一部抜粋・編集しました。

キャラクター相関図


■水曜日のコーンクリームコロッケ

何か降りてきたぞ！！


コーンクリームコロッケ


■コーンクリームコロッケ

材料（小なら8個分、大なら4個分）

玉ねぎ…1/2個

バター…40g

塩・こしょう…各少々

薄力粉…大さじ3

A コーンクリーム（粒入り）…180g

　牛乳…100ml

　顆粒コンソメ…小さじ1

薄力粉…適量

溶き卵…1/2個分

パン粉…適量

揚げ油…適量

作り方

1.玉ねぎはみじん切りにする。

2.フライパンにバター、1を入れて中火で熱し、塩・こしょうをふって、玉ねぎがしんなりしてやや黄色くなるまで5分ほど炒める。

3.2に薄力粉大さじ3を加えて弱火にし、炒め合わせ、粉っぽさがなくなったらさらに1分ほど炒めてAを加えて中火にする。

4.とろみがついたら弱火にし、2分ほどフライパンの底から混ぜながら煮て、バットに入れて粗熱をとる。

※タネがゆるい場合は薄力粉を少々足して調整する。

冷蔵庫で30分ほど冷やす。

5.4を8等分（大の場合は4等分）にして俵形に整え、薄力粉、溶き卵、パン粉の順にまぶす。揚げ油を170℃に熱し、こんがりときつね色になるまで揚げる。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店3』