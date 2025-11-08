夜のごほうびは、どこからでも届く。サクっとクリーミーな【コーンクリームコロッケ】
きっと忘れない。泣きながら食べた【月曜日のえび天うどん】／疲れた人に夜食を届ける出前店3（1）
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅にたたずむ夜食の出前店。店主のクマやサケのほか、ゴリラ、ネコ、吉村、まっくろいコたちなど、個性豊かなスタッフも増えました。あるときは部屋に、またあるときは屋台で。どこでも神出鬼没に現れては、温かくて美味しい夜食を届けてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店3』から一部抜粋・編集しました。
■水曜日のコーンクリームコロッケ
■コーンクリームコロッケ
材料（小なら8個分、大なら4個分）
玉ねぎ…1/2個
バター…40g
塩・こしょう…各少々
薄力粉…大さじ3
A コーンクリーム（粒入り）…180g
牛乳…100ml
顆粒コンソメ…小さじ1
薄力粉…適量
溶き卵…1/2個分
パン粉…適量
揚げ油…適量
作り方
1.玉ねぎはみじん切りにする。
2.フライパンにバター、1を入れて中火で熱し、塩・こしょうをふって、玉ねぎがしんなりしてやや黄色くなるまで5分ほど炒める。
3.2に薄力粉大さじ3を加えて弱火にし、炒め合わせ、粉っぽさがなくなったらさらに1分ほど炒めてAを加えて中火にする。
4.とろみがついたら弱火にし、2分ほどフライパンの底から混ぜながら煮て、バットに入れて粗熱をとる。
※タネがゆるい場合は薄力粉を少々足して調整する。
冷蔵庫で30分ほど冷やす。
5.4を8等分（大の場合は4等分）にして俵形に整え、薄力粉、溶き卵、パン粉の順にまぶす。揚げ油を170℃に熱し、こんがりときつね色になるまで揚げる。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店3』