女優の今森茉耶（まや、19）が8日、自身のインスタグラムを更新。20歳未満でありながら飲酒行為を行ったことについて謝罪した。

同日、所属事務所は公式サイトで今森の同日付での契約解除を発表。さらに、テレビ朝日は、今森が出演していた同局スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の降板を番組公式サイトで報告した。

今森は「このたびは、私の軽率な行動により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と真っ白な画像を添えて、謝罪。

「未成年でありながら飲酒をしてしまったことは、社会人として、また一人の人間として非常に恥ずべき行為であり、どのような理由であっても許されるものではありません」とした上で「自分の行動の重大さを痛感し、深く反省しております」とつづった。

さらに「これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、そして出演作品や共演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、改めてお詫び申し上げます」と呼びかけ。

「今回の件を通して、未熟であった自分自身を見つめ直し、信頼を裏切ってしまったことを重く受け止め、二度とこのようなことを起こさぬよう、誠実に生き方を見つめ直してまいります」とした上で「このたびは誠に申し訳ございませんでした」と結んだ。

今森は23年に週刊プレイボーイでグラビアデビュー。同年に「ミスマガジン2023」のグランプリに選ばれた。25年2月からテレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で史上初の女性ブラック戦士として活躍していた。9月に、一部報道で共演者との不倫疑惑とプロサッカー選手との二股交際疑惑が報じられていた。