アメリカ政府機関の一部閉鎖が続く中、主要な空港で減便が進み、7日には約1000便が欠航しました。

アメリカ運輸省は7日、政府機関の一部閉鎖による空港職員の不足に対応するため、40の主要な空港で減便を始めました。14日までに10％減らす予定です。

欠航の影響でレンタカーを利用する姿もみられます。

「オハイオ州まで7時間かかる。ちょっと大変だけど、何とかするしかない」（レンタカー利用客）

現地では11月下旬に大型連休を迎えるのを前に、混乱が広がる懸念があります。

ニューヨークの玄関口、ニューアーク空港でも政府閉鎖の影響で欠航便が出てきています。

「今日も心配してたけど、戻ってくるときにひどくなっているかどうかもっと不安」「政府はこんなひどい状況になるまで野放しにした。馬鹿げている。しっかりと早く解決してほしい」（乗客ら）

ニューヨークの旅行会社では、実際に搭乗便が欠航となった顧客も出ています。

「アメリカの国内線ですね。国内線地方からの乗り継ぎで日本に行かれる方ですとか、乗り継ぎ便の方がキャンセルになってしまって、振り替えたっていうことがあります」「11〜12月は一番忙しい時期なので、ここがすごく不安な感じですね。多分お客様もそう感じられてるとは思います」（アムネットニューヨーク千葉雅子ディレクター）

（ANNニュース）