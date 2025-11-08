奇跡の9頭身ボディーで話題の斎藤恭代さんが「斎藤恭代〜LUMINOUS〜トレーディングカード」を発売し、発売記念イベントに登壇しました。



【写真を見る】【 斎藤恭代 】クリスマスにフェリー貸切イベント開催 内容は「秘密です」





BOX３つと特典が付属している“ Treasure Box ”のパッケージをイメージした青と白のミニスカートドレスで登場した斉藤さん。









お気に入りカットを聞かれると、4枚集めて1枚のカードになる写真をチョイス。選んだ理由に付いては「ハイレグもしっかりあるので、私のこの9等身というスタイルが存分に楽しめる衣装となっていると思います。」と語りました。続けて「事務所を移籍してから初めてのグラビア撮影だったので、新しいチームと共に楽しく和気あいあいできたのが、何よりも楽しかったです。」と撮影中の様子を明かしました。









今回が2回目のトレーディングカード発売となる斉藤さん。前回同様に特典としてキスカードを制作し、今回は800枚のカードにキスをしたとのことで、取材陣から唇は大丈夫だったかを聞かれると。「慣れましたね。最初は全然キスが上手な形に映らなかったんですけど、どんどんコツを掴んでいくんですね。早く綺麗にできたので嬉しかったです。」と朗らかに語りました。





更に、クリスマスにやりたいことを聞かれると「ファンとイベントがしたいですね。毎年クリスマスはファンの皆様と何かイベントをやったり一緒に過ごすことが私の楽しみでもあるんですけれども、今年はフェリーを貸し切ったイベントができるかもしれない。」と明かしました。







イベントの内容を聞かれると「去年はバスだったんですけど、歌ったりお食事をしたりレクリエーションをさせていただいたりしました。今回はどんなことがあるか、まだ秘密ですね。」と笑顔を見せました。

【担当：芸能情報ステーション】