3·îËö¤ËNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê32¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³¤³°ÅÏ¹Ò¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤Î³¤³°¥í¥±¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¡¼¥Ó¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¶»¸µ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¨¥Ã¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎË¹»Ò»Ñ¤Ç¤Î¶õ¹Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖËÉÈÈÂÐºö¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿È·Ú¤Ë...Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¡Èô¹Ôµ¡¤Ç¤ÏÇú¿ç¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Û¤Ü¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¾Ð¡ÊÊ¿À®½÷»ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡Ë¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö½÷»ù¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¡ª¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡Á¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÃå¾þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¹¥´¶¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¤â²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥Ó¡¼²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥¥Þ¥Ã¥Æ¥ë¥Í¡ª¡ª¥¢¥ó¥ÊÉ±¡×
ÃæÀî¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£·ÄÂçÂ´¶È¸å¡¢16Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£3·îËö¤ÇÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¡£Éã¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¤ò¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¤ò¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï¥À¥ó¥¹¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¡£ÆÃµ»¤Ï±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¸ì³Ø¤â´®Ç½¤À¡£