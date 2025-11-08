お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が8日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。流行語大賞にノミネートされた、あるワードについて知らず驚いた。

オープニングで、5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語についてトーク。「卒業証書19・2秒」「国宝（観た）」などさまざまなワードについて振り返る中、同じく年末の風物詩である「今年の漢字」について、アシスタントの出水麻衣アナウンサーが「『Nスタ』で予想してくださいって言われたんですけど、私はやっぱり『米』でしたね」とズバリ。「お米関連で値段が高いのもあるし。トランプ関税で、アメリカを米国って書くじゃないですか」と話した。

塙も「漢字は『米』なんじゃない？」と同意すると、出水アナは「『米』って過去に（選ばれて）ないんですって。私チャッピー君で調べたら、なかったんです」とChat GPTで確認したと報告。塙は「何で調べた？チャッピー？」と耳慣れない言葉だったようで、出水アナが改めて「ChatGPT。チャッピー」と言い直すと、「あ、チャッピーってChat GPTのことなの？俺初めて知った」と語った。

流行語大賞のノミネート30語に選ばれているワードだけに、出水アナは「うそでしょ！？今？」と驚いた様子。塙は「映画の『チャッキー』みたいなやつだと思った」と苦笑し、「Chat GPTのことなの？初めて知った」と話していた。