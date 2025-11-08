歌手和田アキ子（75）が8日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。生本番中にサンドウィッチマン伊達みきおに懇願したものの即、断られた内容を明かした。

番組では、同局で午後1時から別のスタジオで生放送を予定しているサンドウィッチマンのCM中の生あいさつが恒例となっていることを紹介。和田はたびたびこの会話の内容を報告をしているが、今回「サンドの伊達くんに一緒に痩せよう、言うたけど断られた」としょぼんとした口調で語った。

和田は、現在、生涯で最も重い体重を更新中であることを告白。12月のブルーノート東京でのライブに向けて、約8キロのダイエットを自らに課していて「最低でも5キロは痩せたい」と漏らしていた。課題は家の中に食べ物があると、気付いたら夜食を食べてしまうことだといい、家中に「食べたらあかん」との張り紙があると話していた。

伊達にダイエットを断られたことを話すと、アシスタント垣花正が「伊達さんがおっしゃってましたよ、アッコさんはこれ以上痩せないでくださいって」と紹介。和田は「だから、みんな、私が太ってるって気がつかないのよ、多分」と話した。すると垣花は「アッコさんが『病院とか刑務所とか入ったら痩せるんちゃうかー』って言ったら、伊達さんは『過去の悪さで捕まるんじゃないですか』って言ってました」と告げて笑っていた。