「ゴジュウジャー」今森茉耶、未成年飲酒でマネジメント契約解除 戦隊シリーズは降板
【モデルプレス＝2025/11/08】女優の今森茉耶（19）が、所属事務所とのマネジメント契約が解除されたことがわかった。11月8日、所属事務所・Sejuの公式サイトにて発表された。
【写真】「ゴジュウジャー」今森茉耶、すっぴん姿に絶賛の声殺到
公式サイトでは、今森について「20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました」と報告。「弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と伝えた。
続けて「本件により、日頃より弊社および所属タレントをご支援くださっているファンの皆様ならびに関係各所の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「弊社では本件を厳粛に受け止め、所属タレントへのコンプライアンス教育および管理体制の一層の強化に努め、再発防止に取り組んでまいります」としている。
なお、今森が出演しているスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系、毎週日曜9時30分〜）側は、公式サイトにて「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに20歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けました」とし、「弊社としましても事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました。東映と共に再発防止に向けて誠実に対応すると共に、コンプライアンスの徹底を進めて参ります。なお、今後の放送に関しては適切に対応して参ります」と発表している。
今森は、2006年3月26日生まれ、宮崎県出身。「ミスマガジン2023」のグランプリを受賞。現在放送中のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で、史上初の女性ブラック戦士／ゴジュウユニコーン・一河角乃役で出演していた。（modelpress編集部）
◆今森茉耶、未成年飲酒でマネジメント契約解除
◆今森茉耶「ゴジュウジャー」で話題
