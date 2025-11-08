東京・墨田区にある、世界中の国旗がずらりと並ぶ専門店。6歳の“国旗オタク”や定年退職した61歳、政府関係者など、来店客の顔ぶれはさまざまです。国旗を買い求める人たちには、一体どんな目的があるのでしょうか？ それぞれの物語を追いました。

■盛大な「イタリアンナイト」に参加

東京スカイツリーのおひざ元。通りから奥に入っていくと、知る人ぞ知る“国旗の専門店”があります。「トスパ東京製旗」。約200の国と地域の旗や、旗にまつわるグッズがずらりと並びます。

さまざまなお客さんが、色んな国の国旗を買いにくるそうです。ある男性（61）は、イタリア国旗模様のバンダナを購入していました。一体何に使うのでしょうか？

男性

「クルーズ船に乗ろうとしてて、『イタリアンナイト』というのがある」

豪華客船で日本一周のクルーズへ行くとか。「夜レストラン行くとき、こういうの着てくださいと。私も初めてクルーズ行くので、ちょっとワクワクしています」

定年退職の記念に、初めての豪華クルーズの一人旅です。その日の映像を撮って、送ってくれました。「国旗バンダナを巻いていきます。では、行ってきます！」

盛大な「イタリアンナイト」に参加。10日間のクルーズを満喫したそうです。

■中米ホンジュラスの政府関係者も

トスパ東京製旗には、海外からのお客さんも訪れます。ホンジュラスと日本の国旗のピンバッジを見つけ、まとめて10個も買った人に話を聞きました。

ピンバッジを購入したカレンさんは、中米ホンジュラスから来た政府の関係者。国家投資委員会の部長です。何に使うのか聞いてみると、カレンさんは「ミニスター（大臣）！」と教えてくれました。

■大臣や駐日大使も駆け付けたイベント

スゴそうなので、実際に使う東京ビッグサイトに行きました。カレンさんの胸元には、あのピンバッジがしっかり付いていました。

この日は、アジア最大級のスペシャルティコーヒーのイベント「SCAJ2025」でした。ホンジュラスは、有名なコーヒー豆の生産国。カレンさんは、その宣伝のために日本に来たのです。

カレンさん

「ホンジュラスはコーヒー（豆）生産が中米では1位、世界では5位の国です。日本は、品質のいい豆を一番買ってくれる国なんです」

トロピカルフルーツのような甘さと、フルーティーな酸味が特徴なんだそう。

本国からは大臣が来ていました。投資促進担当大臣のメディナさんです。駐日大使のブルゴスさんも駆け付け、力の入ったイベントです。

■「国旗オタク」6歳のお気に入りは？

ある日、トスパ東京製旗には小さなお客さんが。

桜史郎くん（6）

「グアテマラの国旗はどこにある〜？」

服にも国旗があしらわれています。「国旗オタクなんです」と母の聡美さん。桜史郎くんはとにかく、国旗が大好き。大阪から里帰りの際に家族で来店しました。

桜史郎くんは、国際知識検定「国旗」1級をとる強者です。最近のお気に入りを聞くと、「まんなかの『ケツァール』、国鳥の。あれがかわいい」。国鳥がまんなかにデザインされたグアテマラの国旗がお気に入りです。

桜志郎くん、様々な国旗に心を奪われること1時間以上。聡美さんが「もう行っていいですか？」、父の修平さんは「もういいですか？」と声を掛けますが、「いやなんか…まだ…」と粘ります。修平さんは「いつまでいるんや？ いつまでいるんや？」と笑います。

結局、グアテマラの国旗のほか国旗グッズなどを買ってもらいました。

■覚えるのも一苦労…世界中の旗を製作

トスパ東京製旗の創業は1937年。当時は日本国旗のみを作っていたそうですが、戦後、徐々に世界中の旗を作るようになりました。

すべて覚えるのは大変そうです。ある社員は「アフリカ（の国旗を覚えるのが）ちょっと苦手で…」と笑います。アフリカ諸国の国旗は赤・黄・緑が多いのです。これは、最古の国であるエチオピアの国旗にならったからだそう。社員でも覚えるのが大変です。

■国旗の柄が微妙にマイナーチェンジ？

仕事でキルギスに住む男性が来店し、意外な事実を教えてくれました。「突然変わったんですよ（国旗が）。日本じゃありえないと思うんですけど。国旗の柄が微妙にマイナーチェンジするっていう…」

2年前、キルギスの国旗が突然変更になりました。ロイター通信などによると、国旗中央の太陽のデザインがひまわりに似すぎていたのが理由らしいとのこと。

男性は新しく買った国旗で無事、キルギスの商品の販売イベントに参加できました。

■イベントを企画した大学生2人

続いてやってきた2人組は、パキスタンの国旗の仕上がりを確認していました。拓殖大学3年の伊藤航生さん（21）と、同4年の笹目欧史さん（22）です。

伊藤さんは「大学のイベントでインド・パキスタンの民族衣装を子どもたちに着てもらう企画をしまして」と言います。

翌日、東京・文京区の拓殖大学にお邪魔すると、国旗とともに子どもたちが記念撮影していました。伊藤さんと笹目さんも、民族衣装を着て参加しました。

学生たちが企画したこのイベント。メンバーの1人である4年生のアワェースさん（21）は「見た目パキスタン人なんですけど、中身ほぼ日本人みたいな感じです」と話します。

パキスタンで生まれ、1歳から日本で暮らしています。子どもたちに、自分のふるさとを知ってもらいたいという思いでした。

■支配人「日本で幸せになってほしい」

真剣なまなざしで国旗を探し、スリランカの2本を購入したのは、東京・上野の洋食店「黒船亭」で店長を務める南滋喜さん。なぜスリランカなのでしょうか？

南店長

「新しくスリランカの方をスタッフとして採用することになりまして。そのウェルカムの気持ちで、（旗を）探しにきました」

創業1902年の老舗洋食店。ハヤシライスは大正時代からの看板メニューです。洋食の定番、オムライスも人気です。なぜ、スリランカから新入社員を迎えるのでしょうか。

黒船亭の岡田稔仁支配人

「僕も海外が長かったので、助けてもらった現地の人たちにうちの会社来てよかったと思ってもらいたい。日本で幸せになってほしい」

■仲間を歓迎…国旗で盛大に飾り付け

遠方からの新入社員の歓迎で、スタッフルームでは国旗を使った盛大な飾り付けがされました。そして、2人の新人が到着。約2年半と3年半、それぞれ日本語を勉強して来日しました。

ホール担当のハシニさん（24）は、子どもの頃から日本に憧れていたとか。「日本人はとても優しくて礼儀正しい人ですから、日本人と一緒に仕事がしたいです」

キッチン担当のラヒルさん（30）は、スリランカでシェフ経験があります。「スリランカにハヤシライスはありませんから、勉強したいと思っています」。夢は将来、スリランカに戻って自分の店を持つことだそうです。

■予行演習、食器洗い…奮闘する2人

初日は、夕方から現場に立つことに。ホール担当のハシニさんは、さっそく予行演習をしました。

ハシニさん

「お冷やとおしゃぶりでございます」

南店長

「惜しい！ おしぼり！」

ハシニさん

「おしぼり！」

キッチン担当のラヒルさんは、ひたすら食器洗いの初日でした。いつかハヤシライスを故郷で作ってほしいですね。

国旗を買う人から始まる物語。そこには、国境を越えてつながろうとする人々の姿がありました。

