◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトは7日、男子シングルスの2回戦が開催。日本勢は張本智和選手と松島輝空選手が試合に臨みました。

張本選手(世界ランク4位)は地元ドイツのオフチャロフ選手(同31位)と対戦しました。第1＆2ゲームを続けて落とし早くも追い込まれた張本選手。第3ゲームは相手に一度もリードを許さずにものにしましたが、第4ゲームは中盤に引き離されて敗戦。2回戦敗退となりました。

松島選手(同13位)はアメリカのカナク ジャー選手(同23位)と対戦。第1ゲーム、序盤からリードを奪われる展開ながら食らいついた松島選手が逆転で制すると、勢いそのまま第2＆3ゲームも連取。ストレート勝ちで準々決勝進出を決めました。

この結果、日本勢は松島選手がただ一人ベスト8入り。男子は4選手が出場した今大会でしたが、篠塚大登選手(同29位)は1回戦で、戸上隼輔選手(同19位)と張本選手は2回戦で姿を消す結果になっています。

大会は8日に準々決勝が開催され、松島選手は張本選手を破ったオフチャロフ選手との一戦を迎えます。

【日本勢対戦カードと結果】

▽2回戦

張本智和 1-3 オフチャロフ(ドイツ)

(8-11/7-11/11-8/6-11)

松島輝空 3-0 カナク ジャー(アメリカ)(13-11/11-5/11-6)