昨年8月から活動を休止していたタレントのフワちゃんが自身のXで、女子プロレスでの活動再開を発表しました。

【写真を見る】【 フワちゃん 】女子プロレス団体「スターダム」に入団を発表「新たな夢に本格的に挑戦します！」





フワちゃんはリングの中央に正座して両手をつく姿勢で正面を向き、真摯な表情を見せています。そしてその背後には「STARDOM」と青いロゴサインが掲げられていて、女子プロレス団体「スターダム」への入団を示しています。

▽▽▽▽ フワちゃん 発表全文 ▽▽▽▽

皆様ご無沙汰しております

フワちゃんです！！

昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。

この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。

本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！

△△△△ 全文 以上 △△△△



フワちゃんは、自身のYouTubeチャンネルでも「フワちゃん、活動再開します！！！」と題して動画を投稿。その中で「禊としてのプロレスじゃなく」「今後の私の人生を賭けて本気で、プロレスラーになりたい！」とコメントを掲載。









動画の末尾にはリング上で一礼し「よろしくお願いします！」のひと声と共に「12・29 両国国技館」とテロップが出現。初の試合になるものと思われます。



【担当：芸能情報ステーション】