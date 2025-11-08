ÃíÌÜ¤ÎFAÀïÀþ¡¢ºå¿À¤Î»êÊõ¤Ï¡ÖÀäÂÐ½Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×µå³¦OB¤Î¹Í»¡¡¡4Ç¯Ï¢Â³ÅðÎÝ²¦¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡Ö¾Íè´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ë¿Í´Ö¤À¤«¤é¡×
¶áËÜ¤Ïº£µ¨¤âÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡º£µ¨¤ÎFAÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬¸¢Íø¹Ô»È¤Î¤¿¤á¤Î¿½ÀÁ¤¬10·î31Æü¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ÆâÌî¼ê¤ÎÀÐ°æ°ìÀ®¤¬FA¹Ô»È¤òÀë¸À¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÆ°¤¤â¸«¤¨»Ï¤á¤¿¡£
¡ÚFAÀïÀþ2025¡Û³ÚÅ·Â§ËÜ¡¦ÃæÆü¾¾ÍÕ¤¬FA¹Ô»È/ºå¿À¶áËÜ¡¦µð¿ÍÃæÀî¤¬½Ï¹Í¤Ø¡Øº£Ç¯FA¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌÞÂÎÌµ¤¤!!¡Ù¹âÌÚË¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ä¡©
¡¡Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÁª¼ê¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ëÎ®¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎFAÀïÀþ¡¢ÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï11·î4Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚFAÀïÀþ2025¡Û³ÚÅ·Â§ËÜ¡¦ÃæÆü¾¾ÍÕ¤¬FA¹Ô»È¡¿ºå¿À¶áËÜ¡¦µð¿ÍÃæÀî¤¬½Ï¹Í¤Ø¡Øº£Ç¯FA¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌÞÂÎ¤Ê¤¤¡ª¡ª¡Ù¹âÌÚË¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ä¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨¤ÎFA¼èÆÀÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¶áËÜ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¶áËÜ¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢ÌÔ¸×¤¬¸Ø¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë°ÜÀÒ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¾ò·ïÌÌ¤Ç½ª¿È¸ÛÍÑ¤·¤Þ¤¹¤È¤«¡¡¤½¤ì¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¿´ÍÉ¤é¤°¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸¢Íø¹Ô»È¤Ë¤ÏÉÕÂÓ¤¹¤ë¾ò·ï¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡Ê¶áËÜ¤Ïºå¿À¤ò¡ËÀäÂÐ½Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Î¾ò·ï¤òºå¿À¤¬Äó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈµåÃÄ¤¬Áê±þ¤Î°ú¤Î±¤á¾ò·ï¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¶áËÜ¤Ïºå¿À¤Ë»Ä¤ê¡¢¾Íè´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ë¿Í´Ö¤À¤«¤é¡×¤È¼ç¼´¤ÎÂç»³ÍªÊå¤È¤È¤â¤Ë´ÆÆÄ¸õÊä¤Î1¿Í¤È¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½Ä¼Ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾³Ø±¡Âç¡¢Âçºå¥¬¥¹¤«¤é2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î19Ç¯¤«¤éÄ¹ÅèÌÐÍº»á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿153°ÂÂÇ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿ÍµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë159°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Ï178°ÂÂÇ¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢¤Þ¤¿¶áËÜ¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿ê¤¨¤ÌÂ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤â32ÅðÎÝ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³6ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£DeNA¤ÈÀï¤Ã¤¿CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¤â½éÀï¤Ç»°Åð¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¿¡£¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï140»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.279¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢34ÂÇÅÀ¡£
¡¡Í¥¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢Áö¹¶¼éÁ´¤Æ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËµåÃÄ¤âÁ´ÎÏ¤Ç°ÖÎ±¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¾¤ËÀë¸À¤¹¤ì¤Ð°ÂÄê¤·¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¸Ç¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ïµ®½Å¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁèÃ¥ÀïÉ¬»ê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¸×¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¤Î·èÃÇ¤ä¤¤¤«¤Ë¡©FAÍ»ñ³Ê¼Ô¤Ï11Æü¤Þ¤Ç¤ËºßÀÒµåÃÄ¤Ë°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£º£¸å¤Î¶áËÜ¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï