◆紅白戦 白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）※７イニング制、特別ルール

巨人は８日、若手主体の秋季キャンプで今秋初実戦となる紅白戦を行った。

好機であと１本がなかなか出ず、あと１点が遠い試合が多かった今季の反省を生かし、連日練習している盗塁、ヒットエンドラン、バントなどの細かい作戦を積極的に試した。

両軍の得点は重盗、内野ゴロの間が２つ、盗塁に悪送球が絡んだ間のもので、機動力を駆使。計７盗塁と積極的に仕掛けた。

阿部監督はベンチで指揮はとらず、石井２軍監督、コーチ陣らに采配を託し、ネット裏の３階にある放送ブースなどがある部屋から観戦し、全体を見渡した。

「今日は上から見ていたんだけど、全体が見られるから、いろんなところが見えました。カバーリングだったりとか、普段見えないところがね。上から見ることで全体が見えるから。はっきり分かりますよね。あっ、こいつカバーリング行ってないなとか、スタートしてないなとか」と打った抑えたの結果以上に、その過程に目を光らせてチェックした。

今季はチーム全体として外野の守備力も大きな課題として残った。「外野手もカバーリングとか、あと一歩で捕れるところが捕れなかったりとかね、そういうのが多かったので。そういうのは徹底させないといけないなと。自分なりにいい気づきが多かったので良かったです」と今後につながる貴重な実戦となった。