侍ジャパンの巨人・岡本和真内野手が８日、強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日＝東京ドーム）に向けた宮崎合宿で、フリー打撃を行った。計３３スイング。最後の３球ではバックスクリーン弾、中堅フェンス直撃、センターへの安打性の当たりと快音を響かせ、球場からはどよめき。岡本がフリーを終えると、拍手がわき起こった。

フリー打撃前には、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）にも参加。１打席目はオリックス左腕・曽谷を相手に、１３７キロの外角低めのボール球に空振り三振に倒れた。２打席目は、前打者の後に３０秒以内に打席で構えなければならないピッチクロックによる時間制限を意識。かけ足で打席に向かうと、日本ハム右腕・北山の１５１キロ直球を引っかけ、ボテボテの三ゴロに倒れて苦笑いを浮かべた。

岡本は家庭の事情で合流が遅れ、前日の夜に宮崎入り。この日、チームに合流していた。チームは、同６〜１２日までサンマリンスタジアム宮崎で強化合宿を行い、同１０日には広島と練習試合を実施する。