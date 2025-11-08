陣内智則＆ケンコバ、若手時代コンビ結成にいたらなかった理由にあ然 「コバと組みたいな」相方に希望していた過去
きょう8日放送の『かまいたちの知らんけど』（深0：28〜1：28 ※関西ローカル）では、陣内智則、ケンドーコバヤシをゲストに迎え、「NSC11期同期バスツアー！昔の話聞いたらびっくりすることたくさん、知らんけど」を届ける。
【番組カット】ケンカ最強説を検証…パンチングマシーンに挑戦する陣内智則
移動中のキャンピングカーの中でトークを展開。最初にかまいたちの濱家隆一は11期生でピン芸人同士の陣内とケンコバについて、2人の仲の良さから「ほぼ相方的感覚？」と尋ねる。それに対して、ケンコバが「コンビ並みに気まずい」と言うと、陣内も「楽屋で一緒におってもピリピリする」と苦笑する。
陣内は、若手時代にお互いのコンビが解散した当時を振り返り、「コバと組みたいな」と新たな相方としてケンコバを望んでいたとぶっちゃける。一方のケンコバも当時、陣内と同じ思いを抱えながら、コンビ結成に至らなかった思いがけない理由を明かし、かまいたちをあ然とさせる
ほかにも、２人が口をそろえる「全員がとんがっていた若手時代」の話をはじめ、ケンコバが「あの時の陣内は強かったで」と証言する「（サバンナ）八木が陣内に挑んできた」ケンカエピソードを披露する。
そして一行は、ケンコバがおすすめする串揚げ店へ。陣内とかまいたちは、絶品串揚げに舌鼓を打つ。さらに、陣内とケンコバがMBSに初出演した際の約30年前の映像を見ながら、一同は盛り上がる。次の移動先の車内では、陣内が2009年の自身の離婚にまつわる裏話を赤裸々に打ち明ける。
