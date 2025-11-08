えなこ、“2枚履き”ランジェリー姿で美ボディ大胆披露「わたしも何故？と思いながら撮影しています」
【モデルプレス＝2025/11/08】コスプレイヤーのえなこが11月7日、自身のInstagramを更新。ランジェリーショットを公開した。
【写真】えなこ「スタイル良すぎ」美谷間＆くびれ際立つランジェリーショット
えなこは「ファンの方に『何で2枚履きしてるの？』と聞かれたけど正直わたしも何故？と思いながら撮影しています」と綴り、薄いピンクの花柄のランジェリーの上に濃いピンクのランジェリーを重ねたショットを公開。床に座り、美しい素肌とボディラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「2枚重ね流行りそう」「セクシー」「肌の透明感すごい」「目が離せない」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
