【モデルプレス＝2025/11/08】コスプレイヤーのえなこが11月7日、自身のInstagramを更新。ランジェリーショットを公開した。

◆えなこ、ランジェリー“2枚履き”ショット公開


えなこは「ファンの方に『何で2枚履きしてるの？』と聞かれたけど正直わたしも何故？と思いながら撮影しています」と綴り、薄いピンクの花柄のランジェリーの上に濃いピンクのランジェリーを重ねたショットを公開。床に座り、美しい素肌とボディラインを見せている。

◆えなこの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「2枚重ね流行りそう」「セクシー」「肌の透明感すごい」「目が離せない」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

