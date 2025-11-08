辻希美、第5子出産後初の公の場 長女・希空からのサプライズに涙「我慢させちゃってることとかがたくさんあって」【杉浦家、7人生活スタートです。】
【モデルプレス＝2025/11/08】タレントの辻希美が11月8日、都内で開催された「杉浦家、7人生活スタートです。」（講談社）発売記念会見に出席。長女・希空からの手紙に涙する場面があった。
【写真】辻希美、第5子出産後初の公の場で涙
本作は5人目を迎えた「辻ちゃんのすごすぎる日々」をつづった辻希美の最新著書。妊娠中のスペシャルマタニティカットや、夫・杉浦太陽と子どもたちからの辻へのメッセージ、長女・希空により杉浦家のおやつレシピ公開など、見どころが盛りだくさんの本となっている。
辻は第5子出産後初の公の場。辻は「第5子を出産して初めてのこういう場なんですけど、久しぶりのこういう場でちょっと緊張しています」と告白。現在の体調を辻は「思ったより一瞬やばいな、って時はあったんですけど、今はもうだいぶ回復して元気です」と明かした。
著書発売の感想を辻は「自分の本をまたいつか出したいなってずっと思っていたんです」と切り出し「夢見てた本がまさか5人目を出産したタイミングで発売できるっていうのは、家族にとっても私にとってもすごく思い出深い、すごい大切な1冊になったんじゃないかなと思ってます」とコメント。夫婦仲や家族仲を良く保つ秘訣を辻は「よく聞かれるんですけど、最近自分がこれだなって思うのは、よく会話をすることだと思います」と語り「夫婦で会話ももちろんするんですけど、最近は上3人が大きくなってきて、下が寝た後に5人で話すみたいな時間がすごく好きで。そういう時間が夫婦にとっても、家族にとっても子供たちにとっても、大事なのかなと思います」と打ち明けた。
長女・希空の話題になると、辻は「私、本当に希空の育児のときにすごく後悔しているんです」と吐露。「希空にもうちょっとかわいい格好させてあげればよかった、とか、こうしてあげればよかった、みたいなことがあったんですけど、本当に一人目の育児でいっぱいいっぱいで、かわいい洋服を着せてあげる余裕とかもなかったと思うんです。正直、本当に何も覚えていなくて」と振り返った。辻は「でも、こうやって本で残っている私と希空の姿を本人が見て、すごい喜んでくれて。『私は本当にママに感謝してる』っていうことをすごく言ってくれて」と続け「私は今まで希空の育児で後悔してた、って思ってたんですけど、希空はそう思っていなかったというので、すごく自分の気持ちが楽になったというか、間違えてなかったんだ、ということを気付かされました」としみじみ語った。
さらに、会見では希空からの直筆の手紙がサプライズで贈られた。辻は「待って！無理〜！」と声を上げ、読む前から感無量の様子。希空からの手紙には「子供たちのために全力で自分の時間を使ってくれるところや、家族のことを何よりも大切に思ってくれているところが本当に嬉しくて大好きです」「ママも辛い時や相談したいことがあったら、希空でよければなんでも聞くからいつでも頼ってね」など、辻への気持ちがつづられており「ずっとママのことが世界で一番大好きだよ。ママの子に生まれて幸せです」と結ばれていた。
辻は希空の手紙を読んで涙を流し「どうしたらいいですか、これ。待って、私今日つけまつげなんです。まつげ取れちゃうんです。やばい」と涙。「希空には本当に我慢させちゃってることとかがたくさんあって。今もそうだと思って」と口にしつつ「早く出産を経験したことで、今本当にきょうだいみたいな関係性でいられるんですけど、同じ洋服を着たり一緒に展示会に行ったり、そういう時間が最高に幸せ」と語った。
辻は「自分の中で後悔したこととか、こうやったらよかったのに、って思ってたことを、こういう希空の言葉で全部吹き飛ばしてくれて。本当に私が今、子どもが5人いる中で子育てが楽しくできてるのは、パパのおかげでもあるんですけど、希空がいてくれているから」と感謝。「夫婦で二人三脚なんですけど、夫婦と希空と三人四脚。本当に希空の力を借りてますけど、そこにも甘えて7人家族楽しく笑顔で過ごしていけたらなと思ってます」とかみしめた。
辻は「まさか、まさかです。本当にこういう場所でこういうのは、私、25年間仕事してきて初めてです」とまだ驚きを隠せない様子。「この場を借りて『希空ありがとう』と伝えたいです」とほほ笑んだ。（modelpress編集部）
