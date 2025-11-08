º£¿¹çýÌí¡¡Ì¤À®Ç¯°û¼ò¤Î¤¿¤á¡Ö¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¹ßÈÄ¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï·ÀÌó²ò½ü¤Ë¡¡9·î¤Ë¤ÏÉÔÎÑ&Æó¸ÔÊóÆ»
¡¡½÷Í¥¤Îº£¿¹çýÌí¡Ê¤Þ¤ä¡¢19¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æº£¿¹¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°û¼ò¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤¦¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÆ±Æü¤Ëº£¿¹¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÅì±Ç¤«¤é½Ð±é¼Ô¤Îº£¿¹çýÌí¤µ¤ó¤Ë20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤Î°û¼ò¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿°Ù¡¢º£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹ßÈÄ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤â»öÂÖ¤Î½ÅÂç¤µ¤ò´Õ¤ß¹ßÈÄ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£¿¹¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅì±Ç¤È¶¦¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÅ°Äì¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ°Ì¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£¿¹çýÌí¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°û¼ò¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤ÏÅö³º¹Ô°Ù¤¬½ÅÂç¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ËÜÆüÉÕ¤Çº£¿¹çýÌí¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜ·ï¤Ë¤è¤ê¡¢Æüº¢¤è¤êÊÀ¼Ò¤ª¤è¤Ó½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏËÜ·ï¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶µ°é¤ª¤è¤Ó´ÉÍýÂÎÀ©¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Öº£¸å¤È¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£¿¹¤Ï23Ç¯¤Ë½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£25Ç¯2·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç»Ë¾å½é¤Î½÷À¥Ö¥é¥Ã¥¯Àï»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¿¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï9·î¤Ë¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤Ç¶¦±é¼Ô¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤È¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤ÎÆó¸Ô¸òºÝµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£