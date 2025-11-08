MAISONdesが、TVアニメ『グノーシア』のオープニングテーマに使用されている新曲「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」のMVを本日11月8日20時にプレミア公開する。

MVは、イラストレーター NAKAKI PANTZによる描き下ろし作品。歌唱アーティストであるこぼ・かなえると重音テトが登場し、『グノーシア』の世界に飛び込んだようなスペシャルな映像となっている。

こぼ・かなえると重音テトが、それぞれ異なる“表情”を見せる映像になっており、タイトル「化けの皮」が象徴する“本音と仮面”、“真実と虚構”のテーマを静かに表現。ゲームとアニメの世界を再現したような映像が、楽曲の持つ疾走感とリンクした仕上がりとなっている。

