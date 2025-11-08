¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡Ä¡×¡Ö¤ï¤¡¤¡¤¡¤¢ÁÇÅ¨¡×AKB48Â´¶È¤«¤é2Ç¯¡Ä28ºÐ½÷Í¥à»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯á¤ËÈ¿¶Á
¥Ó¥¥Ë¤ä²¼Ãå¡¢¤Û¤í¿ì¤¤¤â
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¶¿åËãÍþ°¡(28)¤¬½é¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òÊó¹ð¤·¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú´ò¤·¤¤´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤Ê¤ó¤ÈàÀ¶¿åËãÍþ°¡1st¼Ì¿¿½¸á¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ó¥¥Ë¤ä²¼Ãå¤ÎºÝ¤É¤¤»Ñ¤ä¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¼«Á³Ë¤«¤ÊÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Ç¹Ô¤¤¡¢È¯Çä¤ÏÍèÇ¯2·î28Æü¤òÍ½Äê¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¬1ºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤ËÆÏ¤¯¤È»×¤¦¤È´ò¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¤¡¤¡¤¡¤¢ÁÇÅ¨¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡×¡ÖÈ©¤¬¥¥ì¥¤¡×¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¡×¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ëÍÍ¤ÊÇò¤¤È©¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿å¤Ï23Ç¯8·î¤ËAKB48¤òÂ´¶È¡£ºßÀÒÃæ¤«¤é½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4·îÇÛ¿®¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥¥«¥¿¥ó¡×(BUMP)¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡ÖDr.¥¢¥·¥å¥é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£