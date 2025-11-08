Éã¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼Ž¤51ºÐÍÌ¾ÇÐÍ¥à·ãÊÑá¶á±Æ¤ËÈ¿±þÍÍ¡¹¡Ö¥Ò¥²¤ÏÄæ¤Ã¤Æ!!¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤ªÉã¾å¤µ¤Þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×
¡ÖSASUKE¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1·èÄêÀï¡×¤ÇÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¡ª
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥±¥¤¥óŽ¥¥³¥¹¥®¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£51ºÐ¤Ë¤Ê¤êà·ãÊÑá¤·¤¿¶á±Æ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖLondon¡×¤È¤Î¤ßÄÖ¤ê¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¿¤À¤è¤¦³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¼«»£¤ê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇòÈ±¤Îº®¤¸¤Ã¤¿¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤ÈÎ©ÇÉ¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤¿É¦¤«¤é¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¥Ò¥²¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ò¥²¤ÏÄæ¤Ã¤Æ!!¡×¡Ö¤ªÉã¾å¤µ¤Þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²èÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥·¥ç¡¼¡¦¥³¥¹¥®(77)¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥±¥¤¥óŽ¥¥³¥¹¥®¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò»Ö¤·Éã¿Æ¤È¤È¤â¤Ë¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ÖSASUKE¡×(TBS)¤ä¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1·èÄêÀï¡×(TBS)¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤ÎCM½Ð±é¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£