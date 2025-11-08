◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)

FIFA U-17ワールドカップは日本時間8日までに、グループE、F、G、Hの第2戦が行われました。

全48チームが参加する今大会は、4チームずつ12のグループに分かれてグループステージが開催。各グループ上位2チームと、各グループ3位の成績上位8チームを合わせた計32チームがノックアウトステージに進出するレギュレーションとなっています。

グループEではイングランドが8-1でハイチに大勝も前回ベネズエラに敗れたため1勝1敗の3位、エジプトが首位につけています。

アジア勢では、グループFで2位につける韓国がスイスと引き分け順位変動なしの2位。力をつけるグループGの北朝鮮はドイツと引き分け、首位をキープ。両チームともにグループステージ突破の行方は最終戦にもつれ込みました。

一方、グループHのブラジルとザンビアはそれぞれ2連勝を飾り、ノックアウトステージ進出を決めました。

なお、グループBの日本は次戦、日本時間9日にポルトガルと対戦予定。引き分け以上でノックアウトステージ進出が確定します。

【グループステージ第2戦 E〜H】＜E組＞イングランド 8-1 ハイチエジプト 1-1 ベネズエラ＜F組＞メキシコ 1-0 コートジボワールスイス 0-0 韓国＜G組＞エルサルバドル 0-0 コロンビアドイツ 1-1 北朝鮮＜H組＞ブラジル 4-0 インドネシアザンビア 5-2 ホンジュラス