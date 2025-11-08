【U-17W杯】韓国がスイスに引き分け 北朝鮮はG組首位キープ ブラジルとザンビアが2連勝でH組突破 日本は次節ポルトガル戦
◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)
FIFA U-17ワールドカップは日本時間8日までに、グループE、F、G、Hの第2戦が行われました。
全48チームが参加する今大会は、4チームずつ12のグループに分かれてグループステージが開催。各グループ上位2チームと、各グループ3位の成績上位8チームを合わせた計32チームがノックアウトステージに進出するレギュレーションとなっています。
グループEではイングランドが8-1でハイチに大勝も前回ベネズエラに敗れたため1勝1敗の3位、エジプトが首位につけています。
アジア勢では、グループFで2位につける韓国がスイスと引き分け順位変動なしの2位。力をつけるグループGの北朝鮮はドイツと引き分け、首位をキープ。両チームともにグループステージ突破の行方は最終戦にもつれ込みました。
一方、グループHのブラジルとザンビアはそれぞれ2連勝を飾り、ノックアウトステージ進出を決めました。
なお、グループBの日本は次戦、日本時間9日にポルトガルと対戦予定。引き分け以上でノックアウトステージ進出が確定します。【グループステージ第2戦 E〜H】
＜E組＞
イングランド 8-1 ハイチ
エジプト 1-1 ベネズエラ
＜F組＞
メキシコ 1-0 コートジボワール
スイス 0-0 韓国
＜G組＞
エルサルバドル 0-0 コロンビア
ドイツ 1-1 北朝鮮
＜H組＞
ブラジル 4-0 インドネシア
ザンビア 5-2 ホンジュラス