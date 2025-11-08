20thCenturyの長野博（53）が8日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。21年に解散したV6について語った。

庄司智春、藤本美貴夫妻による料理バラエティー。庄司は、料理上手の長野に「料理をメンバーに食べさせたことはあるんですか？」と質問すると、長野は「プライベートではないですね」。メンバーとは長い付き合いだけに、プライベートでの食事についても「メンバーだけでっていうのは、ほぼなかった」と語った。

トニセンメンバーの印象について藤本が「皆さん穏やかな」と語ると、長野は「6人もそうなの」とV6全員が似た性格だったと説明。「俺が俺がっていう人がいなかった。珍しいのかもしれないですね。そういう性格の人間が集まったグループでした」と笑った。

庄司は元メンバーの三宅健との共演を振り返り「三宅さん言ってたもんね。『音楽番組でかわいいアイドルと一緒になった時、行ったらどう？とか話したりしたんじゃないですか？』って聞いたら、『行ったら行ったで、他のメンバーにあいつ行ったよって思われるから』って」と語ると、藤本も「『そんなの恥ずかしくて行かない』って言ってた」と三宅の言葉を紹介。長野は「でも一番割り込んでくるの三宅ですから。『え？なになに？』みたいな」と楽しげに話していた。