昨年のケンタッキーダービーでフォーエバーヤング、シエラレオーネを破って米国の３歳ダート王に輝いたミスティックダン（牡４歳、米国Ｋ・マクピーク厩舎、父ゴールデンセンツ）の現役引退、種牡馬入りが正式に決定したことが分かった。チャーチルダウンズ競馬場の広報が１１月８日、Ｘで発表した。現地時間８日に同競馬場のパドックで引退セレモニーが行われ、今後はケンタッキー州のエアドリースタッドでけい養される予定。

現地時間１日のＢＣダートマイルに出走を予定していたが、当日朝に獣医師の判断で出走取消に。チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）に予備登録を行っていたが、来日せず引退となった。マクピーク調教師は自身のＸで「ミスティックダンと、彼が私たちを連れて行ってくれた素晴らしい旅を心から誇りに思います。彼の種牡馬としての未来は輝いています。類まれなスピードとスタミナを併せ持ち、並外れて勇敢で賢い馬。その資質を産駒に伝えていくでしょう」と通算１６戦でＧ１・１勝を含む重賞４勝を挙げた愛馬に賛辞を送っている。