Snow Man目黒蓮「本気でSnow Manを潰しにいこうかな」、メンバーから“裏切り者”扱い

アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮（28歳）が、11月7日に放送されたバラエティ番組「それSnow Manにやらせて下さい」（TBS系）に出演。日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」チームとして、「本気でSnow Manを潰しにいこうかな」と話し、メンバーから裏切り者扱いを受けた。



「それスノフレンドパーク3時間SP」という企画に、Snow Manと「ザ・ロイヤルファミリー」チーム、「フェイクマミー」チームの3組が出場。目黒蓮は今回「ザ・ロイヤルファミリー」チームにいたため、渡辺翔太から「裏切り者！」との声が上がる。



目黒が「今回は本気でSnow Manを潰しにいこうかなと」と語ると、ラウールは「めめって時々（Snow Manを）潰すよね。定期的に」と語った。