サッカー日本代表 11月の強化試合にMF遠藤、DF板倉が復帰、FW北野ら3人が初選出



会見する日本代表の森保一監督（c）SANKEI

サッカー日本代表が11月の国際親善試合2連戦でガーナ代表（14日、愛知県・豊田スタジアム）とボリビア代表（18日、東京・国立競技場）と対戦するメンバー26人が11月6日に発表された。

MF遠藤航（リバプール）、DF板倉滉（アヤックス）らが復帰し、FW北野颯太ら3人が初招集。森保一監督は来年のワールドカップを睨んで、「確実に勝っていけるように勝負にこだわって戦いたい」と語っている。



年内最後の強化試合となる今回の2試合に招集されたメンバーは、フェイエノールトで好調のFW上田綺世をはじめ、MF久保建英（レアル・ソシエダ）、MF堂安律（フランクフルト）、MF鎌田大地（クリスタル・パレス）ら代表常連組に、逆転勝利を収めた10月のブラジル戦で約1年ぶりの復帰で最終ラインで存在感を示したDF谷口彰悟（シントトロイデン）。

得点を決めたMF南野拓実（モナコ）、MF中村敬斗（スタッド・ランス）の名前が並んだ。

そこに、10月の活動に選出されながら直前のケガで不参加となった遠藤と板倉が戻り、DF菅原由勢（ブレーメン）も9月のアメリカ遠征以来の参加となる。

初招集は3人で、昨年のパリオリンピックで活躍したGK小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）、直近のリーグ戦で2戦連続得点をしている北野のほか、9月のU23アジアカップ予選で2ゴールを決めて予選突破に貢献したFW後藤啓介がU22日本代表から昇給した。

森保監督は北野と後藤について、「確実に成長している。世界トップ基準の攻撃陣に割って入れる」と期待は高く、小久保についても「昨季と今季はほぼレギュラーで試合に出続けている」と評価している。

また、国内組からはJ1リーグ首位の鹿島でゴールを守るGK早川友基と福岡DF安藤智哉、7月のE-1選手権以来の代表入りとなるFW佐藤龍之介（岡山）が選出された。

だが、10月の活動に参加していたGK大迫敬介（広島）、DF長友佑都（F東京）、相馬勇紀（町田）、望月ヘンリー海輝（町田）は、代表活動期間中の11月16日に天皇杯準決勝があるため、招集見送りとなった。

森保監督、「可能性のある選手を呼びながらW杯へ強化を図る」

来年6月のW杯開幕まで代表戦の機会は限られるが、9月以降の活動でも新たな選手の選出や入れ替わりが続いている。

W杯へ向けたチーム固めについて、森保監督はDF伊藤洋輝（バイエルン）やDF町田浩樹（ホッフェンハイム）、DF高井幸大（トットナム）らDF陣を中心にケガ人が多い現状に触れて、「（本大会への）メンバーを固めるのはなかなか難しい状況」と認め、現状を選手層の充実に活かす考えを示した。

指揮官は、「常に可能性のある選手を呼びながらW杯へ強化を図りたい。日本にはいい選手、いま結果を出している選手がいる。1年後の未来に成長してくれるという期待を持てる選手をできるだけ選出して、選手層の幅を広げて代表の戦術をより多くの選手に理解してもらい、最後にW杯へ向けて戦術の共通理解をさらに深めて本大会に挑もうと考えている」と語った。





本大会グループステージを想定

今回対戦するガーナは、アフリカ予選を突破して2大会連続で通算5度目の本大会出場を決め、一方のボリビアは南米予選を7位で終えて、来年3月のプレーオフ大会で1994年以来となる本大会出場に挑むが、9月の南米予選ではブラジルに勝利（1-0）している。

FIFAランキングでは日本の19位に対して、ガーナは73位、ボリビアは76位と開きがある。

だが、出場チームが従来の32から48に増えた来年のW杯ではグループステージで同組に組み込まれる可能性があるレベルの相手であり、日本がノックアウトステージに進出するためには確実に勝たなければならない相手という見方もできる。

森保監督も、「W杯で勝ち進むためには、こういう相手に勝っていかないとならない」と指摘する。

ガーナ、ボリビアの2チームについて、「守備的にも攻撃的にも戦えて、ハイプレスもブロックを敷いた守りもカウンターも遅攻もできる。素晴らしいチーム」と描写。「相手の戦術を上回って確実に勝っていけるように、勝負にこだわって、我々が自信を持って積み上げていけるようにしたい」と話している。



取材・文：木ノ原句望





日本代表11月ガーナ代表戦、ボリビア代表戦選出メンバー

GK

早川友基（鹿島）

小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）

鈴木彩艶（パルマ）

DF

谷口彰悟（シントトロイデン）

板倉滉（アヤックス）

渡辺剛（フェイノールト）

安藤智哉（アビスパ福岡）

瀬古歩夢（ル・アーヴル）

菅原由勢（ブレーメン）

鈴木淳之介（コペンハーゲン）

MF/FW

遠藤航（リバプール）

南野拓実（モナコ）

鎌田大地（クリスタル・パレス）

小川航基（ナイメヘン）

前田大然（セルティック）

堂安律（フランクフルト）

上田綺世（フェイノールト）

田中碧（リーズ）

町野修斗（ボルシアMG）

中村敬斗（スタッド・ランス）

佐野海舟（マインツ）

久保建英（レアル・ソシエダ）

藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）

北野颯太（ザルツブルグ）

後藤啓介（シントトロイデン）

佐藤龍之介（岡山）

