『ポケカ』新カード大量公開でファン衝撃「クソつええじゃねえか」「上技70ならどれだけ強かったことか泣」
人気カードゲーム『ポケモンカード』の新商品ハイクラスパック「MEGAドリームex」が28日、「スタートデッキ100 バトルコレクション」が12月19日に発売されることが決定した。あわせて収録される新カードの一部が公開された。
【画像】強すぎる効果！メガカイリュー、ハクリュー…公開された『ポケカ』新カード
新カードにネット上では「強くね？もちろん1から100全部に入ってるんですよね？」「クソつええじゃねえか」「ついに来たかリザードンY」「うんうん、ハクリューはやっぱりカイリューを持って来る…え！進化カードなら何でもいいの！？」「上技70ならどれだけ強かったことか泣」などの声があがっている。
■「MEGAドリームex」収録カード
・メガカイリューex
特性「スカイキャリー」は、自分の番に1回使うことができ、自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替えることができます。ワザ「リューノグライド」は、330もの大ダメージを与えることができます。
・ハクリュー
特性「しんかのみちびき」は、このポケモンにエネルギーがついているなら、自分の番に1回使えます。自分の山札から進化ポケモンを1枚選んで、手札に加えることができます。
・メガシビルドンex
ワザ「ばくれつだん」は、相手のポケモン2匹に、それぞれ60ダメージを与えることができます。ワザ「ディザスターショック」は、190ダメージを与えつつ、のぞむなら、このポケモンについている雷エネルギーを2個トラッシュし、相手のバトルポケモンを「マヒ」にすることができます。
・ぶあついうろこ
このカードをつけているドラゴンポケモンが、相手の草・炎・水・雷ポケモンから受けるワザのダメージは「−50」されます。ドラゴンポケモンが、さまざまな対戦相手に対して、有利に戦うことができます。
・カナリィ
自分の手札を1枚トラッシュしなければ使えない代わりに、自分の山札から雷ポケモンを4枚まで選び、手札に加えることができます。状況に応じて、必要なポケモンを一気に手札にそろえることができます。
■「スタートデッキ100 バトルコレクション」収録カード
すべてのデッキにポケモンexが2枚以上収録されており、デッキごとに異なる魅力があるため、本商品だけで、ポケモンカードゲームの幅広い遊びを体験することができます。また、100種類ある中からどのデッキが手に入るかのワクワクも、味わうことができます。
・メガリザードンYex （デッキ番号：001）
ワザ「プロージョンY」は、このポケモンについているエネルギーを3個トラッシュし、相手のポケモン1匹に、280ダメージを与えることができます。ベンチのポケモンにも大ダメージを与えることができる、強力なメガシンカexです。
・ポケパッド
ポケパッドは、「スタートデッキ100 バトルコレクション」で新規収録されるグッズです。自分の山札からポケモン（「ルールを持つポケモン」をのぞく）を1枚選び、相手に見せて、手札に加えることができます。欲しいポケモンを確実に手札に加えられるため、デッキの安定性が向上します。
【画像】強すぎる効果！メガカイリュー、ハクリュー…公開された『ポケカ』新カード
新カードにネット上では「強くね？もちろん1から100全部に入ってるんですよね？」「クソつええじゃねえか」「ついに来たかリザードンY」「うんうん、ハクリューはやっぱりカイリューを持って来る…え！進化カードなら何でもいいの！？」「上技70ならどれだけ強かったことか泣」などの声があがっている。
・メガカイリューex
特性「スカイキャリー」は、自分の番に1回使うことができ、自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替えることができます。ワザ「リューノグライド」は、330もの大ダメージを与えることができます。
・ハクリュー
特性「しんかのみちびき」は、このポケモンにエネルギーがついているなら、自分の番に1回使えます。自分の山札から進化ポケモンを1枚選んで、手札に加えることができます。
・メガシビルドンex
ワザ「ばくれつだん」は、相手のポケモン2匹に、それぞれ60ダメージを与えることができます。ワザ「ディザスターショック」は、190ダメージを与えつつ、のぞむなら、このポケモンについている雷エネルギーを2個トラッシュし、相手のバトルポケモンを「マヒ」にすることができます。
・ぶあついうろこ
このカードをつけているドラゴンポケモンが、相手の草・炎・水・雷ポケモンから受けるワザのダメージは「−50」されます。ドラゴンポケモンが、さまざまな対戦相手に対して、有利に戦うことができます。
・カナリィ
自分の手札を1枚トラッシュしなければ使えない代わりに、自分の山札から雷ポケモンを4枚まで選び、手札に加えることができます。状況に応じて、必要なポケモンを一気に手札にそろえることができます。
■「スタートデッキ100 バトルコレクション」収録カード
すべてのデッキにポケモンexが2枚以上収録されており、デッキごとに異なる魅力があるため、本商品だけで、ポケモンカードゲームの幅広い遊びを体験することができます。また、100種類ある中からどのデッキが手に入るかのワクワクも、味わうことができます。
・メガリザードンYex （デッキ番号：001）
ワザ「プロージョンY」は、このポケモンについているエネルギーを3個トラッシュし、相手のポケモン1匹に、280ダメージを与えることができます。ベンチのポケモンにも大ダメージを与えることができる、強力なメガシンカexです。
・ポケパッド
ポケパッドは、「スタートデッキ100 バトルコレクション」で新規収録されるグッズです。自分の山札からポケモン（「ルールを持つポケモン」をのぞく）を1枚選び、相手に見せて、手札に加えることができます。欲しいポケモンを確実に手札に加えられるため、デッキの安定性が向上します。