¡Ö¶å½£°ìÂç²Ö²Ð¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤È³µÍ×
¥ª¥é¥ó¥À¤Î³¹¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£¤³¤³¤ÇÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²Ö²Ð¤ò´Ñ¾Þ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ËèÆü³«ºÅ¤Î¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¥ª¥Ö¥é¥¤¥Ä¡×¤ä¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢1Ç¯¤ÇºÇ¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡Ö¶å½£°ìÂç²Ö²Ð¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÆüËÜÍÌ¾²Ö²Ð»Õ30¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö°ì¼Ü¶Ì¶¥±é²ñ¡×¤ä¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¤ò¤â¤ÄÆüËÜ¤Î²Ö²Ð»Õ¤È¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î²Ö²Ð»Õ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡Ö¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²Ö²Ð¡×¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¤ÏËèÇ¯¹±Îã¡¢5Ê¬´Ö¤Ç5,000È¯¤Î²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡ÖÂç¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤ò´Ñ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½éÅß¤ÎÌë¶õ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ë²Ö²Ð¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
18:45¡Á¡¡¡¡ ³«Ëë¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°²Ö²Ð
18:50º¢¡Á¡¡°ì¼Ü¶Ì¶¥±é²ñ Á°È¾
19:00º¢¡Á¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡ßÆüËÜ¤Î²Ö²Ð»Õ¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²Ö²Ð
19:15º¢¡Á¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡ßÆüËÜ¤Î²Ö²Ð»Õ¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²Ö²Ð
19:30º¢¡Á¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡ß¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Ö²Ð
½ªÎ»¸å¡¡¡¡¡¡µÙ·Æ
19:50º¢¡Á¡¡°ì¼Ü¶Ì¶¥±é²ñ ¸åÈ¾
20:00º¢¡Á¡¡20Ê¬¤Ç10,000È¯¤Î²»³Ú²Ö²Ð¡¡5Ê¬´Ö¤Ç5,000È¯¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì
20:30º¢¡¡¡¡ÊÄËë
³«ºÅ³µÍ×
¶å½£°ìÂç²Ö²Ð¤Þ¤Ä¤ê
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ) 18»þ45Ê¬¡Á20»þ30Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÂÇ¤Á¾å¤²¿ô¡§2Ëü2,000È¯
²ñ¾ì¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª ²Ö²ÐÆÃÊÌ´ÑÍ÷ÀÊ¤Ç²Ö²Ð¤ò´Ñ¾Þ
¡Ö¶å½£°ìÂç²Ö²Ð¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢²Ö²ÐÆÃÊÌ´ÑÍ÷ÀÊ¤«¤é¤Î´Õ¾Þ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¼¹É®»þÅÀ¤Ç¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó²ñ¾ì¤ä¥Þ¥ê¥ó¥Õ¥í¥ó¥È²ñ¾ì¤Î²Ö²ÐÆÃÊÌ´ÑÍ÷ÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡¢²Ö²Ð´ÑÍ÷¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ö²Ð¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼²ñ¾ì¤ÎP-SS¥Ö¥í¥Ã¥¯11,000±ß¡¢P-S¥Ö¥í¥Ã¥¯7,000±ß¡¢P-A¥Ö¥í¥Ã¥¯3,500±ß¡¢P-¥«¥á¥éÀìÍÑÀÊ15,000±ß¡Ê¤¹¤Ù¤Æ1ÀÊ¤¢¤¿¤ê¡¦¥¤¥¹ÀÊ¡Ë¤¬ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤ÏÊÌÅÓ¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤ÏÁë¸ý¤¬º®»¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ö²ÐÆÃÊÌ´ÑÍ÷ÀÊ¤Î¼êÇÛ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æþ¾ì·ô¤â»öÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
²ñ¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
¡Ö¶å½£°ìÂç²Ö²Ð¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤é¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¡¢Ä¹ºê¶õ¹Á¤«¤éÄ¹ºê¶õ¹Á¥Ð¥¹¤ÇÌó70Ê¬¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¹âÂ®Á¥¤Ë¾è¤êÌó50Ê¬¤Î¥ë¡¼¥È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¶õ¹Á¤«¤é¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¤Ï1Æü2±ýÉü¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó125Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¼ÖÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¡ÖJR¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹±Ø¡×¤È¤Ê¤ê¡¢±Ø¤«¤éÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑ¤Î¶¶¤òÄÌ¤ê¡¢ÅÌÊâÌó7Ê¬¤Ç¥¦¥§¥ë¥«¥à¥²¡¼¥È¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
JRÇîÂ¿±Ø¤«¤é¤ÏÆÃµÞ¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¹æ¤ÇÌó1»þ´Ö45Ê¬¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆÃµÞ¤ß¤É¤ê¤ÇÁá´ô±Ø¤Ë½Ð¤Æ¡¢¶è´Ö²÷Â®¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ºê±Ø¤«¤é¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶è´Ö²÷Â®¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¾è¤êÌó1»þ´Ö30Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶å½£°ìÂç²Ö²Ð¤Þ¤Ä¤ê¡×ÅöÆü¤ÏÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿Å¾
¡Ö¶å½£°ìÂç²Ö²Ð¤Þ¤Ä¤ê¡×ÅöÆü¤Î11·î15Æü¤Ï¡¢Î×»þÎó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃµÞ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¤Î»ØÄêÀÊ¤Ï10·î15Æü¸áÁ°10»þ¤«¤éÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ÈÈþ¤·¤¤¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìó2Ëü2,000È¯¤Î²Ö²Ð¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡Ö¶å½£°ìÂç²Ö²Ð¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£ÅöÆü¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖEuropean Holy Christmas¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥É¡¦¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁõ¾þ¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢11·îÃæ½Ü¤ÏÎãÇ¯¹ÈÍÕ»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶áÎÙ¤Î¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±óÊý¤Î¿Í¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ø¤Ç¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡¢»þ¹ïÉ½²èÁü¡§JR¶å½£¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë