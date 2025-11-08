マンネリを防ぐ優秀食材！キャラ弁作家が教える「かわいいちくわ」おかずの作り方7選
かわいく、丁寧に作られたキャラ弁は、見ているだけで楽しくなりますよね。どうやって作っているの？と驚くほどの見た目の裏には、楽しい工夫が満載！インスタグラムで大人気のキャラ弁クリエイター・つやこママさんが、華やかでかわいいお弁当のおかずアイデアを教えてくれました！
※本記事はつやこママ著の書籍『実は、頑張らなくてもできる！ つやこママのかわいいお弁当』から一部抜粋・編集しました。
ちくわは穴を利用するのはもちろん、開いてくるくる巻くとアレンジの幅がさらに広がる、おかずのマンネリ化を防げる優秀食材です。生で食べられますが、お弁当に入れる時は加熱するのがおすすめです。
■01ちくわとかまぼこのお花
かまぼこの花びらに枝豆のグリーンが映える、かわいらしい一品。
［材料（1個分）］
ちくわ…1/4本
かまぼこ…2枚
ゆでた枝豆（薄皮をむいたもの）…1粒
［作り方］
1. ちくわに十字に切り込みを入れる。
2. かまぼこは薄く2枚にスライスする。かまぼこ1枚をくるりと丸めて、さらにもう1枚を巻きつける。十字に切り込みを入れたちくわの穴にさし込む。
3. 枝豆を半分に割り、かまぼこのまわりに飾る。
■02ヤングコーンのヒヤシンス
ちくわにヤングコーンをさしてヒヤシンス風。絹さやの先端が葉先を演出しています。
［材料（1個分）］
ヤングコーン…1/2本
絹さや…1枚
ちくわ…1/4本
［作り方］
1. ヤングコーンと絹さやは塩ゆで（塩は分量外）しておく。絹さやは開いて、先端を斜めに切る。
2. ちくわの穴にヤングコーンをさし、切った絹さやもさし込む。
■03 ちくわクロワッサン
まるで本物のクロワッサンみたい！ちくわの焼き目をいかした、かわいくて、おいしいおかず。
［材料（ちくわ1本分／2個）］
ちくわ…1本
とけるスライスチーズ…1/2枚
［作り方］
1. ちくわは対角線で斜めに切る。とけるスライスチーズは縦半分に切り、さらに斜めに切って三角形に。
2. ちくわを開いて三角形に整える。
3. ちくわの上にチーズをのせたら、ちくわの大きさに合わせてチーズの端を少し折り込む。
4. 手前からきつく巻いていく。同様にもう1個作る。
5. 爪楊枝で端を留め、オーブントースター220℃（1200W）で3〜5分、チーズがとけてうっすら焼き色がつくまで焼く。冷めたら爪楊枝を外す。
■04 ハートちくわ
とろ〜りチーズでぷっくりハートに♡ チーズのコクとちくわの香ばしさが相性抜群で、お弁当はもちろんホームパーティの彩りにもぴったりです。
［材料（ちくわ1本分／2個）］
ちくわ…1本
とけるスライスチーズ…1/2枚
ピザ用チーズ…少々
［作り方］
1. ちくわととけるスライスチーズは縦半分に切る。
2. 焼き目がある面を上にして、チーズ1切れをちくわにのせる。
3. 両端を中央に向かって折り曲げる。
4. ハートの形にして爪楊枝で留める。同様にもう1個も作る。
5. ピザ用チーズを断面に少しのせる。焼き上がりがぷっくりしてかわいくなる。オーブントースター220℃（1200W）でチーズがとけ、うっすら焼き色がつくまで3〜5分焼く。冷めたら爪楊枝を外す。
■05 くるくるちくわ2種
つやこママのInstagramでも話題沸騰の「形状記憶ちくわ」をご紹介。くるくる巻いて加熱するだけで、かわいい見た目としっかり形をキープできる優秀おかずです。
■基本のくるくるちくわの作り方(レンチンの仕方は共通)
［作り方］
1. ちくわを切る時はお弁当用バサミを使うと簡単。縦に切って開く。
2. 開いたちくわにそれぞれの材料をのせてきつく巻く。
3. ちくわで具材を巻いたあとは、ラップでぴっちりと包む。
4. 電子レンジ（600W）で15秒加熱し、冷ます。完全に冷めたらラップを外し、お弁当の高さに合わせてちくわを切る。
■★バリエーション1：のりとチーズのくるくるちくわ
白と黒のコントラストが映える、お洒落なくるくる。晩酌のおつまみにも！
［材料（1本分）］
のり…適量
スライスチーズ…1/2枚
ちくわ…1本
［巻き方のコツ］
のりはスライスチーズの大きさに合わせてカット。開いたちくわに、のり、チーズの順にのせて巻く。
■★バリエーション2：ミニソーセージと大葉のくるくるちくわ
大葉の爽やかな香りが食欲をそそる和風アレンジ。
［材料（1本分）］
ちくわ…1本
大葉…1枚
ミニソーセージ…1本
［巻き方のコツ］
開いたちくわの上に大葉、ミニソーセージの順でのせて巻く。
■06 くるくるちくわのかたつむり
じめっとした梅雨でもお弁当にこの子がいれば気分も晴れやか♪くるくるちくわを使った、見た目も楽しい季節のおかず。
［材料（1本分）］
ソーセージ…1本
のりとチーズのくるくるちくわ（※05.★バリエーション1）…適量
焼きサラダパスタ…適量（固定用）
目玉のピック…1本
※焼きサラダパスタ：オーブントースター220℃（1200W)にサラダパスタを入れて、1〜2分程度素焼きに。焼き色を見ながら、焦げないように調整する
［作り方］
1. ソーセージはゆでてしっかり冷ましてから長さを半分に、斜めに切る。「のりとチーズのくるくるちくわ」は、ソーセージの太さに合わせてカット。
2. ソーセージの断面とくるくるちくわを、焼きサラダパスタでしっかり固定。目玉のピックをさす。
■07 市松きゅうりちくわ
きゅうりの緑とちくわの白のコントラストが涼しげな、ひと口サイズの市松模様のきゅうりをさしたちくわ。
［材料（1本分）］
きゅうり…1cm幅の輪切り
ちくわ…1/4本
［作り方］
1. きゅうりは、ちくわの穴の大きさに合わせて、皮の緑が正方形になるようにカットする。
2. きゅうりの皮目に十字の切り込みを入れ、横に倒す。
3. 市松模様になるように、きゅうりの皮を部分的に切り落とし、ちくわの穴にさし込む。
◇著者：つやこママ
娘のために作るお弁当が話題の主婦インスタグラマー。2022年には「お弁当学マスター講師認定証」を取得。見た目も味も妥協なし！ユーモアたっぷりの性格と自由な発想で作るお弁当で笑顔を届けている。
※撮影時は食材が見えやすいように素手で調理をしています。必ず清潔な手袋を着用する、トングや箸を使用するなど、食材には直接、素手で触れないように注意しましょう。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
著＝つやこママ／『実は、頑張らなくてもできる！ つやこママのかわいいお弁当』