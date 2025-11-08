INIが、11月19日(水)に発売するWINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』のコンセプト 「この冬INIが贈る、とけない魔法の”プレゼント”」として、コラボレーションイベントやポップアップストアの開催、スペシャルコンテンツ、SHOWCASEライブの実施などを発表した。

目玉企画の1つとして明らかになったのは、六本木ヒルズ 毛利庭園でのコラボイベント＜NILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-＞。11月14日(金)〜12月25日(木)の期間中、会場にINIのフォトパネルやきらめくプレゼントBOXなどが登場する。庭園内ではINIの楽曲とメンバーコメントが流れ、シャンパンゴールドのイルミネーションと共に空間を彩る。

また、『THE WINTER MAGIC』の発売週には、東京・SHIBUYA109渋谷店と大阪・あべのキューズモールでポップアップストア “INI LIMITED STORE -THE WINTER MAGIC-” の開催も決定。ここでしか見ることができないコメント映像や店内装飾のほか、会場 限定での購入者特典も用意されている。詳細はINI公式サイトにて。

そのほか、南海電気鉄道株式会社でのコラボラッピングを施した特急ラピート運行や、収録曲「U MINE」、メンバーの木村柾哉が主演を務める映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソングである「True Love」の2曲のPerformance Video公開、年明けにはNEW YEAR SHOWCASEライブも新たに決定するなど、 さまざまな企画が進行中だ。

本作のタイトル曲でありINI初のウィンターソング「Present」は7日から先行配信中。メンバーの池粼理人・西洸人が作詞に参加しており、11日(火)18時にはMVも公開される。

©LAPONE ENTERTAINMENT

■＜INILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-＞ 実施期間：11月14日(金)〜12月25日(木)

点灯時間：17:00〜23:00

開催場所：六本木ヒルズ 毛利庭園

※天候状況によっては順延となる可能性があります。

特設サイト：https://cf.ini-official.com/feature/thewintermagic#special