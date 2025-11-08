INI、六本木ヒルズ 毛利庭園での『THE WINTER MAGIC』イルミネーションコラボが決定
INIが、11月19日(水)に発売するWINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』のコンセプト 「この冬INIが贈る、とけない魔法の”プレゼント”」として、コラボレーションイベントやポップアップストアの開催、スペシャルコンテンツ、SHOWCASEライブの実施などを発表した。
目玉企画の1つとして明らかになったのは、六本木ヒルズ 毛利庭園でのコラボイベント＜NILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-＞。11月14日(金)〜12月25日(木)の期間中、会場にINIのフォトパネルやきらめくプレゼントBOXなどが登場する。庭園内ではINIの楽曲とメンバーコメントが流れ、シャンパンゴールドのイルミネーションと共に空間を彩る。
また、『THE WINTER MAGIC』の発売週には、東京・SHIBUYA109渋谷店と大阪・あべのキューズモールでポップアップストア “INI LIMITED STORE -THE WINTER MAGIC-” の開催も決定。ここでしか見ることができないコメント映像や店内装飾のほか、会場 限定での購入者特典も用意されている。詳細はINI公式サイトにて。
そのほか、南海電気鉄道株式会社でのコラボラッピングを施した特急ラピート運行や、収録曲「U MINE」、メンバーの木村柾哉が主演を務める映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソングである「True Love」の2曲のPerformance Video公開、年明けにはNEW YEAR SHOWCASEライブも新たに決定するなど、 さまざまな企画が進行中だ。
本作のタイトル曲でありINI初のウィンターソング「Present」は7日から先行配信中。メンバーの池粼理人・西洸人が作詞に参加しており、11日(火)18時にはMVも公開される。
■＜INILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-＞
実施期間：11月14日(金)〜12月25日(木)
点灯時間：17:00〜23:00
開催場所：六本木ヒルズ 毛利庭園
※天候状況によっては順延となる可能性があります。
特設サイト：https://cf.ini-official.com/feature/thewintermagic#special
■「THE WINTER MAGIC」
2025年11月19日(水)リリース
◼︎Present ver.（CD+DVD）
￥1,900（税抜価格￥1,727）
・デジパック
［CD］
01.Present
02.U MINE
03.WISH
04.君がいたから
［DVD］
INI HAPPY HOLIDAYS PARTY #1
［初回プレス限定封入特典］
01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚
02.セルカトレーディングカード 1枚（Present ver. 11種類から1枚ランダム封入）
03.トレーディングカード 1枚（Present ver. 11種類から1枚ランダム封入）
04.MINIトレーディングカード 1枚（Present ver. 11種類から1枚ランダム封入）
◼︎Cake ver.（CD+DVD）
￥1,900（税抜価格￥1,727）
・デジパック
［CD］
01.Present
02.U MINE
03.WISH
04.True Love
［DVD］
INI HAPPY HOLIDAYS PARTY #2
［初回プレス限定封入特典］
01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚
02.セルカトレーディングカード 1枚（Cake ver. 11種類から1枚ランダム封入）
03.トレーディングカード 1枚（Cake ver. 11種類から1枚ランダム封入）
04.MINIトレーディングカード 1枚（Cake ver. 11種類から1枚ランダム封入）
◼︎Holiday ver.（CD ONLY）
￥1,400（税抜価格￥1,273）
・ジュエルケース
［CD］
01.Present
02.U MINE
03.True Love
04.君がいたから
［初回プレス限定封入特典］
01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚
02.セルカトレーディングカード 1枚（Holiday ver. 11種類から1枚ランダム封入）
03.MINIトレーディングカード 1枚（Holiday ver. 11種類から1枚ランダム封入）
◼︎Sweet ver.（CD ONLY）
￥1,700（税抜価格￥1,545）
・ジュエルケース
RIHITO Ver.
TAKUMI Ver.
MASAYA Ver.
TAKERU Ver.
YUDAI Ver.
FENGFAN Ver.
HIROMU Ver.
SHOGO Ver.
HIROTO Ver.
KYOSUKE Ver.
JIN Ver.
［CD］
01.Present
02.U MINE
03.WISH
04.君がいたから
［初回プレス限定封入特典］
01.応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
02.ステッカー - メンバー手書き ver. -（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーの手書きステッカー1枚を封入）
03.ステッカー - 書き下ろしイラスト ver. -（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーのイラストステッカー1枚を封入）
04.セルカトレーディングカード 1枚（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーのセルカトレカ1枚を封入）
05.MINIトレーディングカード 1枚（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーのMINIトレカ1枚を封入）
※Sweet ver.はINI OFFICIAL STORE限定商品となります。
※完全数量限定盤のため、売り切れ次第終了となります。