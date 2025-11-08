歌手の和田アキ子（75）が8日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。超大物歌手からの贈り物に苦笑する場面があった。

和田は前週の放送で、10月25日放送回にゲストとして登場したシンガー・ソングライターさだまさしの最新アルバム「生命の樹〜Tree of Life〜」を珍しく自ら購入したと明かしたが、特典に応募すると抽選でもらえるサイン入りポスターについては「いらんとお思って。困るじゃないですか。さだくんに見つめられても、もう」とぶっちゃけていた。

するとこの日スタジオにはさだから「ポスターと直筆のお手紙が届きまして」と和田。

手紙には「プレゼント当選のお知らせ」とつづられ、「拝啓 日頃よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。このたびはさだまさしオリジナルアルバム『生命の樹〜Tree of Life〜』をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ポスタープレゼントキャンペーンにご応募していないようですが、厳正なる抽選の結果、和田アキ子さまが当選されましたことをお知らせいたします」とも記されていた。

さらに「当選商品を同封させていただきましたので、どうぞお受け取り、お見つめください。皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げますと共に、今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします 敬具 アッコさま さだまさし 2025年11月5日」と締めくくられていたとした。

和田は「厳正なる抽選って、応募してないんですけど」「どうぞお受け取り、お見つめくださいって」と苦笑い。番組アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は「まあだからアッコさんの背中側になりますけれども、スタジオの壁に2枚のポスターを貼っております」と説明した。

和田は「もう本当に、さださん、お気遣いありがとうございます」と話すと、「本当に。誰が聴いててんやろう」と驚いた。

「いやあ最高ですね。このお手紙を、直筆の。本当にさだくんの字です。これは本当にうれしいんで持って帰ります」としたものの「ポスターはニッポン放送に飾らせていただきます」と淡々。

垣花が「お見つめください！今」と勧めると和田は「さっきずっとお見つめしました。帰りに手合わせます」と笑わせ、「さだくんありがとうございました」と繰り返した。