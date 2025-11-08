近藤千尋、ミニボトムで美脚際立つ 足組みショットに「スタイル神」「見惚れた」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】モデルの近藤千尋が11月7日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】35歳3児の母モデル「スタイル神」美脚際立つ足組みショット
近藤は「ラヴィット今日も楽しかった」と記し、薄いブラウンの半袖ニットにダークブラウンのミニスカートを合わせた秋らしい衣装を公開。椅子に脚を組んで座り、美しい脚を披露した。また「秋服たち」とブラウンや黒、グレーなど暗めの色合いの秋の装いも複数公開している。
この投稿に、ファンからは「スタイル神」「どれもすごく似合ってて素敵」「可愛すぎる」「脚が綺麗すぎて見惚れた」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
